Jonathan Praena: "Hay una campaña en La Coruña para que nos sancionen y se salve el Deportivo"

Han pasado diez días desde que la plantilla del CF Fuenlabrada tuviera que confinarse en un hotel de Coruña por el positivo en coronavirus de varios jugadores del equipo. Desde entonces, el club fuenlabreño ha tenido una doble guerra, la deportiva y la sanitaria. Jonathan Praena, presidente del club, ha pasado por El Larguero para comentar cómo están viviendo esta difícil situación y cómo está evolucionando la salud de los afectados.

El juez instructor ha tomado la medida cautelar de dar por perdido el partido al Fuenlabrada: “Está basado en anda, todo lo que dice es falso. El Fuenlabrada y LaLiga no son los que tienen que notificar, el laboratorio es el que tiene la competencia para hacerlo (…) Hace una redacción engañosa. El certificado del médico era del lunes por la tarde. El doctor aseguraba que había contacto estrecho en los positivos conocidos el lunes, no antes”.

La plantilla ha manifestado mediante un comunicado que quieren disputar el partido: "Si, nosotros estamos dispuestos a jugar el domingo si todo va bien. Con los negativos que están esperando a aparecer, disponemos de plantilla para poder jugar”. Además, asegura que "El Deportivo está defendiendo sus intereses, es lícito. Lo que no comparto es que tengan que descender a un equipo para que ellos se puedan salvar. Es injusto”.

"Está bastante claro que hay una campaña en La Coruña para que nos sancionen y se salve el Deportivo. Y no solo en La Coruña. El Juez Instructor... bueno... algo extraño hay detrás”, comentaba Praena, que también se ha pronunciado sobre la participación del agente de Hugo Fraile: "Por supuesto que es premeditado que hayan llamado a declarar a Rodrigo Fernández Lovelle para beneficiar al Deportivo de La Coruña. Su testificación no viene a cuento (…) No me preocupa lo que Lovelle pueda testificar, me preocupa que le llamen a testificar”.