'Por mí, no te vas a contagiar': el vídeo para concienciar a los jóvenes del coronavirus

En las últimas horas la Organización Mundial de la Salud llamaba la atención a la gente joven para advertirles y convencerles del peligro del coronavirus. En España, los jóvenes han sido uno de los colectivos a los que se ha señalado como foco de los contagios en los últimos rebrotes de la enfermedad. La imagen de grupos sin mascarilla haciendo botellón en la calle se ha identificado con el aumento de casos de las últimas semanas, pero los jóvenes no sólo son esas imágenes. La compañía de teatro 'LaJoven' ha elaborado un vídeo hecho por jóvenes llamado 'Por mí, no te vas a contagiar', para concienciar a la población juvenil sobre la necesidad de extremar las precauciones en la lucha contra la Covid-19.

La campaña fue iniciativa de médicos del Hospital Universitario 12 de Octubre, y la compañía teatral 'LaJoven' se puso a su disposición, "intentamos poner nuestro discurso como artistas a disposición de los médicos", cuenta Pedro Sánchez, director adjunto de la fundación Teatro Joven. "La idea era fomentar la imagen de los jóvenes como personas responsables", explica sobre el vídeo realizado por jóvenes actrices y actores voluntarios.

Con el lema 'Por mí, no te vas a contagiar', se pretende mostrar que ningún joven está interesado en contagiarse porque al hacerlo, podrían poner en peligro a familiares y amigos. Pedro cree que "hay un estigma creado hacia los jóvenes", y por ello el vídeo intenta "cambiar la óptica del discurso; en lugar de regañar a los jóvenes, intentar mostrar que los jóvenes somos responsables y sensibilizados". A pesar de ser actores, insiste en que al hacer el vídeo, "no han tenido que actuar, sólo transmitían un mensaje que no han interpretado, lo han sentido como propio desde el minuto uno", cuenta.