Antonio Zapatero: "No creo que vaya a celebrarse el Mutua Madrid Open"

El viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), Antonio Zapatero, ha revelado en El Larguero que la celebración del Mutua Madrid Open está cerca de ser cancelada debido al aumento de casos por coronavirus registrados en Madrid en los últimos días. El médico, director del hospital de IFEMA durante la fase más aguda de la pandemia, ha asegurado que mantuvo una charla con el director del torneo, Feliciano López, el cual le contó sus intenciones de suspender la competición. Por lo menos por este año.

“No creo que vaya a celebrarse el Mutua Madrid Open. Feliciano nos dijo que tenían pensado sacar el torneo en la semana del 12 al 20 de septiembre. Nos presentaron el proyecto y estaba muy, pero esto fue el 30 de junio”, ha explicado Zapatero.

El viceconsejero de Salud Pública de la CAM ha afirmado que Feliciano López mantuvo una reunión con el Consejo Superior de Deportes (CSD) hace unos días en la que el Gobierno advierte al extenista sobre la situación actual. Los rebrotes y la dificultad de desplazar a tantos profesionales dificultaban el funcionamiento óptimo de la competición. Y Feliciano, según ha señalado Zapatero, decide dar marcha atrás tras recibir el aviso del CSD. “Yo creo que vieron cómo estaba la cosa y esa reunión con el CSD… Él mismo me dice que han pensado en no disputar el torneo”.

Zapatero cree que el comunicado del Mutua Madrid Open anunciando su cancelación será “en los próximos días”. También ha apuntado que ya está trabajando con los organizadores para la edición del año que viene.

Ante la pregunta de si esta decisión afecta al desarrollo competitivo que han seguido otros deportes como el fútbol y el baloncesto estas últimas semanas, Zapatero ha defendido que no ve “pegas” a que haya “fútbol como ha habido hasta ahora”. Aunque ha remarcado que sigue siendo inviable la entrada de público en los estadios. “El tema de los espectadores… Desde luego no es lo suyo. Pretendemos que no haya grupos de más de 10 personas. Tenemos que ser coherentes con eso”.