Caamaño: "Lo que el rey emérito hace es poner tierra de por medio"

El exministro de Justicia Francisco Caamaño ha pasado este lunes por el programa 'Hora 25' para valorar la decisión del rey emérito, Juan Carlos I, de abandonar el país. El exministro ha valorado tanto la carta remitida a su hijo, el rey Felipe VI, como el comunicado emitido por su defensa en el que se asegura que, pese a estar fuera del país, Juan Carlos está a disposición de la Justicia para proseguir con las investigaciones en las que se encuentra inmerso.

"Esto no es lo habitual, forma parte del laberinto institucional en el que se encuentra el rey emérito", asegura Caamaño, que además ha apuntado que el comunicado de su defensa responde a un intento a paliar los efectos en la opinión pública que pueda generar su decisión. "Lo que hace es poner tierra de por medio, se aleja de sus ciudadanos, de lo que fue su reino", ha comentado.

Escucha la entrevista completa a Francisco Caamaño en 'Hora 25':

No, no es lo habitual (...) forma parte del laberinto institucional en el que se encuentra el rey emérito y para dar una sensación desde el punto de vista de la opinión pública (...) Decir me voy de España, pero estoy a disposición de la justicia permite paliar efectos. Lo que hace es poner tierra de por medio. Se aleja de sus ciudadanos, de lo que fue su reino, para evitar críticas. Para evitar esta segunda lectura, hace este tipo de gestos.

No se puede tener un rey en una democracia si esta institución no tiene unos privilegios. Por tanto, los españoles, en el 78, optamos una monarquía en la que se dota de prerrogativas históricas (...) Desde una perspectiva democrática no se puede ser monarca por ser hijo de, pero aquí lo hemos asumido. Luego hemos asumido la inviolabilidad, que está tomada del sistema parlamentario inglés. El rey no se equivoca y está por encima. Cuando el rey comete un delito decimos que está al margen de la ley, pero no. Está dentro de la ley que le hemos dotado a la monarquía. Ese es el principal problema.

Desde hace mucho tiempo, cualquier ciudadano español he oído rumores (...) las cuestiones de naturaleza privada forman parte de la opinión paralela que existe siempre. Se da en cualquier sociedad, sobre todo si es democrática. Nunca pensé, y me cuesta hacerlo, que llegase a cometer actividades como las que ahora se están viendo. Una vez existen visos de que esto pueda ser realidad, con independencia de la responsabilidad penal, se pueden exigir otras responsabilidades. Antes del derecho penal hay otras responsabilidades. Casa Real ha reaccionado, pero eso no impide que las Cortes hagan una declaración, que se abra una comisión de investigación...

Se que varios partidos, entre ellos el PSOE, lo han tumbado. Una cosa es decir que no y otra que no se pueda. Creo que este tipo de ejercicios serían buenos para todos. Primero, para tener transparencia, segundo, para tener información y tercero, para respetar la presunción de inocencia.