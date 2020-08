Margallo: "No importa dónde esté Juan Carlos. Tiene título de rey pero no lo es, es un ciudadano privado"

Escucha la entrevista a José Manuel García Margallo en 'Hora 25':

El exministro de Exteriores del Gobierno de Mariano Rajoy, José Manuel García Margallo, ha pasado por el programa 'Hora 25'. Margallo fue uno de los ministros que acompañó al rey emérito en muchos de sus viajes oficiales, así como parte del Gobierno que tuvo que lidiar con la abdicación de Juan Carlos I en el año 2014. Margallo ha asegurado vivir "con enorme tristeza y gran preocupación" la situación que vive el rey emérito, algo que considera una "maniobra" para cambiar el régimen en España.

Margallo ha reconocido además que se reunión en al menos dos ocasiones con Corinna Larsen a petición del rey Juan Carlos I, aunque ha asegurado que fueron "reuniones sociales" y que no se trató ningún tema relacionado con las presuntas irregularidades que rodean al rey emérito. Además, el extitular de Exteriores durante el gobierno de Rajoy ha afirmado que no tiene ninguna importancia el paradero actual del emérito, ya que, a su juicio, es un ciudadano privado. "Juan Carlos no es rey de España, por supuesto que no lo es. Tiene título de rey, pero no lo es", ha sentenciado.

"Vivo todo con una enorme tristeza y con gran preocupación. Tristeza porque se está comentiendo una enorme injusticia. Preocupación porque hay una maniobra por parte de algunos partidos para un cambio de régimen. Para pasar de monarquía a república, para pasar de una España autonómica a una España federal"

"Si ha habido irregularidades, se debe juzgar aplicando la ley, aplicando la presunción de inocencia y la separación de poderes. Hasta ahora no ha habido ninguna condena. Si lo hay, habrá que proceder, pero no entiendo el linchamiento que se está produciendo"

"Entiendo que hay generaciones defraudadas por el rey emérito. Insisto, por ahora hablamos de irregularidades que han provocado un escándalo nacional. La responsabilidad política se castiga con el abandono del poder, y eso fue lo que pasó (...) Aquí la abdicación no sirvió. Él decidió apartarse de su agenda institucional, tampoco sirvió. Se le retiró la asignación, tampoco sirvió. Y ahora sale del país y dice que acudirá cuando sea reclamado. Entiendo eso, pero la proporción tiene que ser la regla. Me parece que la reacción es desproporcionada".

"Soy el primero que dice que en una monarquía constitucional el principio de igualdad es sacrosanto. Estoy de acuerdo con la legislación aplicable (...) Cuando uno está en un procedimiento judicial, uno espera al procedimiento judicial. Los abogados siempre te dicen que te quedes callado. Forma parte de cualquier procedimiento"

"Yo no lo sabía. Le he acompañado en muchos viajes, en muchos venían empresarios. Le he visto conseguir grandes contratos para empresas españoles (...) Jamás sospeché que esos contratos para empresas españolas pudiesen ser así".

"Veremos esa donación, si es de los saudíes y a qué se debe. Para eso está el procedimiento. Mi responsabilidad no es indagar ahí, yo no tengo medios".

"Yo tuve dos reuniones privadas en las que estaba la señora Larsen. Nunca se habló de negocios ni de nada que tuviera que ver con mis responsabilidades políticas. Jamás se habló de esos temas. Fueron a petición del rey. Me dijo que iba a tener una reunión con Corinna, pero eso lo he declarado desde el minuto uno. No hubo más que dos reuniones sociales y no se habló de ningún tema de este tipo. Se habló de lo que se habla en una reunión privada, no me parece sensato desvelar el contenido".

"En etapas anteriores, al parecer, se habían producido y atender una petición del rey en este sentido no me pareció nada extraña. Cuando se me preguntó contesté en los mismos términos que lo hago ahora".

"No tiene ninguna importancia donde esté Juan Carlos. Lo único que tiene importancia, mientras tenga libertad de movimiento, es que esté a disposición de la Justicia (...) Es un ciudadano privado en estos momentos".

"Juan Carlos no es rey de España, por supuesto que no lo es. Tiene título de rey, pero no lo es. Tiene un título honorífico, pero el rey de España aquí, que no es una república bananera, es Felipe VI y punto".

"Es un ciudadano privado que ha ido donde le ha parecido bien y hay un comunicado que dice que está a disposición de la Justicia. Es lo único que puede importar (...) Don Juan Carlos no es Puigdemont".