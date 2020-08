Disney se salta los cines y estrenará 'Mulán' directamente en su plataforma

Después de varios retrasos en la fecha de estreno a causa del coronavirus, finalmente Disney estrenará Mulán, la película de acción real sobre la heroína y guerrera china, el 4 de septiembre en Disney+. Así lo anunció anoche la compañía en un comunicado, recogido por Variety, en el que informa de que el lanzamiento se realizará en varios territorios: Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos países de Europa en los que ya opera Disney+.

'Mulán' tendrá un tratamiento de premiere premium en la plataforma y su visionado costará 29,99 dólares, informa Variety. Tanto los usuarios suscritos como los que no lo están tendrán que pagar ese precio para poder ver la película. Además, confirman que 'Mulán' se estrenará simultáneamente en salas de cine en los terriotorios en los que Disney+ todavía no se encuentre disponible.

Bob Chapek, director general de la compañía, ha dejado claro que esta maniobra, a pesar de ser una oportunidad fantástica para probar el funcionamiento del Premium Video On Demand, no está destinada a convertirse en un nuevo estándar. "Nos complace llevar 'Mulán' a un target de consumidores que han estado esperándola mientras hemos tenido que cambiar nuestras fechas varias veces... Vemos 'Mulán' como una excepción y no como un intento de decir que hay un nuevo modelo de ventana de exhibición". Aun así, afirma, que estudiarán al detalle la cantidad de transacciones y la cantidad de suscriptores que genere el lanzamiento para poder aprender de ello.