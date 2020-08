Colau considera que las declaciones de Pedro Sánchez sobre el rey emérito fueron "profundamente decepcionante"

Ada Colau habla este miércoles en Hoy por Hoy sobre la salida de España del rey emérito Juan Carlos I, las declaraciones de Pedro Sánchez al respecto y el estado de la pandemia en el país. Colau ha señalado que le ha parecido "decepcionante" la intervención del presidente del Gobierno el pasado martes con la marcha del exmonarca.

En ese sentido, ha criticado a Sánchez eludir las preguntas de los periodistas en torno a este hecho tras su rueda de prensa y ha reiterado en varias ocasiones la importancia de la transparencia: "En una democracia saludable y fuerte merecemos absoluta transparencia en torno a los asuntos públicos", ha señalado.

Para la alcaldesa de Barcelona es "evidente" que "con todos los hechos que conocemos ya y que no han sido desmentidos por Casa Real, (Juan Carlos I) no se merece el cargo de rey emérito".

Decepción es poco.

Vergüenza ajena e indignación.

Un ex jefe de estado presuntamente corrupto ha huido del país y el Presidente se limita a decir que qué bien q se ha ido y q las conversaciones son confidenciales.

Vergüenza.

La gente pasando hambre y el emérito de retiro dorado. https://t.co/RN32pDLco0 — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) August 4, 2020

Asimismo, Colau insiste en que "habría que hablar también de devolver el dinero en un momento además de crisis como el que estamos viviendo". Además, asegura que tras la salida del exmonarca del país, la ciudadanía "también nos merecemos poder debatir sobre qué tipo de estado queremos".

La edil ha apuntado sobre la actualidad de la monarquía que "no puede ser que Felipe VI no sepa nada de algunas actividades ha llevado a acabo en los últimos años por su padre", así como ha recriminado a la misma su relación con la dictadura saudí, "que me parece abominable, es una una dictadura sangrienta".

Salida de España del rey emérito

Ada Colau se mostró indignada a través de sus redes sociales sobre la decisión de Juan Carlos I de abandonar nuestro país y se preguntaba por la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre este tema. "Tengo mucho, mucho interés en saber qué va a decir el presidente en su comparecencia", publicaba Colau en su cuenta de Twitter. "¿Acordó o no con la Casa Real la huida del emérito, presunto corrupto? En política, como en la vida en general, cada uno debe asumir sus actos y responder por ellos", concluía la alcaldesa de Barcelona.

El presidente Sánchez habló sobre este tema en su comparecencia después del Consejo de Ministros, una decisión que dijo, respetaba, y que "lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas". Ante estas declaraciones, Ada Colau volvía a reaccionar a través de su cuenta de Twitter, con el siguiente mensaje: "Decepción es poco. Vergüenza ajena e indignación. Un exjefe de estado presuntamente corrupto ha huido del país y el Presidente se limita a decir que qué bien que se ha ido y que las conversaciones son confidenciales. Vergüenza. La gente pasando hambre y el emérito de retiro dorado".

La pandemia en Cataluña

En Cataluña se han registrado 662 casos en las últimas 24 horas, que son la mitad que las que se notificaron el día anterior, este lunes. Aún así, desde este miércoles la Generalitat va a empezar a hacer pruebas masivas, PCR a unos 9.000 vecinos de Sabadell, Terrassa y Ripollet. Allí han aumentado mucho los casos en las últimas semanas, así que se va a intentar hacer un cribado masivo para contener la transmisión del virus.