Los 'vigilantes de la playa' que patrullan las costas andaluzas contra el Covid19

Para este verano tan “atípico”, la Junta de Andalucía contrató a 3.000 auxiliares con el propósito de velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas por la COVID-19 en las playas. En ‘La Ventana’ hemos viajado hasta una de esas playas andaluzas para charlar con Paloma Espinosa. Ella trabaja como auxiliar de control en la playa de Punta Umbría, en Huelva.

“Se nos habla como vigilantes de la playa, pero técnicamente somos auxiliares de control de playa”, especifica Paloma. Su labor como auxiliar consiste en vigilar que todos los usuarios que acuden a la playa lleven mascarilla o respeten la distancia de seguridad. “Nuestro trabajo es informar sobre las medidas de seguridad y mediar cuando haya algún conflicto entre usuarios y bañistas”, aclara Paloma.

Actúan, por tanto, como informadores, por lo que su tarea no debe confundirse tampoco con la de otras autoridades: “nosotros no podemos poner multas, pero nos ponemos en contacto con las autoridades pertinentes cuando lo consideramos necesario”.

La mascarilla y la distancia de seguridad son conceptos que se han introducido en nuestras vidas cotidianas desde hace algunos meses. Sin embargo, otras directrices no han sido asumidas por la población y, por esa razón, el desempeño de profesionales como Paloma resulta esencial en las playas. Ella nos recuerda otras actividades que no pueden desempeñarse en la playa o requieren el uso de la mascarilla: “no se puede pasear por la playa sin mascarilla. (…) Jugar a las palas no está permitido y los deportes colectivos tampoco”.

Según Paloma, en la playa de Punta Umbría, la mayoría del público que asiste ha asumido la normativa a seguir, aunque a principios de la temporada estival muchos de los usuarios no tenían un completo conocimiento de las medidas seguridad que debían cumplir. Aun así, Paloma asegura que ni ella ni sus compañeros han vivido momentos “especialmente tensos”: “nosotros tenemos una actitud tranquila y asertiva, y la respuesta es muy positiva”.

Como usuaria habitual de la playa de Punta Umbría, Paloma ha manifestado que no han percibido drásticos cambios en lo relativo a la recepción de turistas, como se han podido dar en otras zonas del territorio nacional, ya que no suelen recibir muchos turistas extranjeros: “es una playa urbana, entonces te encuentras a gente de pueblos, veraneantes cuya segunda residencia está en Punta Umbría o sevillanos”.