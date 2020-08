Reabre el primer teatro de la Gran Vía con un homenaje a Michael Jackson

El ‘Brodway madrileño’. Por sus teatros y musicales, así era como muchos apodaban a la emblemática Gran Vía de Madrid. Al inicio de la pandemia los teatros cerraron y se cancelaron todos los espectáculos. Hoy, 5 de agosto, el Teatro EDP Gran Vía es el primero que vuelve a abrir sus puertas con el espectáculo homenaje a Michael Jackson, 'I WANT YOU BACK'.

La primera función será aún más especial porque las butacas del teatro estarán ocupadas por sanitarios, policías, transportistas, personal de limpieza y personal de supermercados. Para Noemí Montes, su productora, es una forma de homenajear a los colectivos que han trabajado durante estos meses contra el Covid19.

El equipo lleva casi 5 meses sin pisar un escenario y sin escuchar los aplausos del público. Debido a las diferentes fases de la desescalada según las provincias, los músicos y bailarines llevan tan sólo dos semanas ensayando juntos. Adrián Álvarez es el bailarín que da vida a Michael Jackson en los escenarios, pero durante el confinamiento no ha dejado de trabajar: "He tenido clases online con uno de los bailarines del espectáculo 'This Is It'", cuenta agradecido por poder poner en práctica esos conocimientos y tener la oportunidad de representar a su ídolo.

El equipo de 'I WANT YOU BACK' han sido los primeros valientes en retomar los espectáculos, pero las funciones se realizarán bajo el cumplimiento de todas las medidas de seguridad e higiene. En la entrada hay varios geles hidroalcohólicos a disposición del público y las entradas y salidas del teatro estarán debidamente controladas para evitar aglomeraciones. Además, las salas se desinfectan antes y después de cada función, y en cada butaca hay un código QR para que los espectadores se descarguen los folletos de cada espectáculo.

Las mascarillas son, por supuesto, obligatorias en todo momento. Incluso los bailarines y el resto del elenco las llevan puestas durante los ensayos. Además de las mascarillas, Gonzalo Pérez, productor, explica que se hacen test PCRs a todo el equipo: "se hicieron ayer a toda la compañía, técnicos y personal del teatro, y todos dieron negativo".

Con su nombre, 'I WANT YOU BACK', el espectáculo parece animarnos a volver a llenar teatros, musicales, salas de cine y, en definitiva, a disfrutar de la cultura como antes. Desde el 5 de agosto hasta el 27 de septiembre Adrián, nuestro Michael Jackson, anima al público a ir a ver el musical, "un sueño" para todos los públicos.