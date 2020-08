'Wuanap', el collar inteligente que evita ahogamientos en el agua

En la actualidad, el ahogamiento es la tercera causa de muerte accidental en el mundo. Según la OMS se producen alrededor de 372.000 muertes al año y unas 24 cada hora. En lo que va de año, sólo en España, han fallecido por ahogamiento 111 personas. Hasta ahora, no disponíamos de ningún sistema que pudiese salvar a una persona de morir ahogada, esto es lo que ha llevado a Ignacio Cuesta a inventar WUANAP, un collar inteligente que es capaz de detectar si estás en peligro dentro del agua.

Ignacio tuvo la idea de crear WUANAP cuando una vez surfeando, le cogió una ola de 3 metros y casi se ahoga. En ese momento, cuenta, "pensé que no existía ningún sistema de seguridad como los airbags para el agua". El uso de este collar no es exclusivo para los amantes del surf, sino que es para cualquier persona mayor de 3 años que quiera meterse en el agua.

Dentro del collar de neopreno hay un sistema de inflado que está conectado a una placa base que, a través de un algoritmo, detecta cuándo tienes un problema. Además de salvarte la vida, "también puedes sincronizar el collar con la app del móvil y conocer la actividad que has hecho, las olas que has cogido o la velocidad a la que has nadado", explica el creador.

Hay cinco maneras diferentes por las que el collar se activa automáticamente: por inconsciencia, por inmovilidad, por ataque de pánico, por convulsiones o ataque de epilepsia, y por el límite de apnea. Antes de usar el collar, "la app te pregunta cuánto duras sin respirar, y si dentro del agua pasas ese límite de tiempo, se activa", comenta Ignacio. De forma manual también se puede activar: pulsando un botón durante 2 segundos o gritando debajo del agua.