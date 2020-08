Rodrigo Cortés: "Los grandes descubrimientos musicales se producen en la juventud"

Cuenta la leyenda que Rodrigo Cortés quiso ser pintor, escritor y músico y que hoy hace todo eso gracias a que se dedica al cine. En 'La Ventana', como cada viernes, tenemos un encuentro con la música o la 'playlist' de la vida de un amigo o amiga. Hoy nos reencontramos con nuestro querido Rodrigo Cortés, quien nos propone y habla de canciones vinculadas a su vida. Para el director de cine la canción 'My mother's eyes' de Ella Fitzgerald le recuerda a su infancia, a un disco que tenía su padre: "me dejó hipnotizado desde pequeño, pero no he dejado de escuchar a Ella Fitzgerald, sigue siendo mi número uno".

Para Rodrigo, los grandes descubrimientos musicales se producen durante la juventud, "cuando uno lo devora todo y tiene los oídos abiertos a todo". Una de las canciones que le transportan a su adolescencia es 'Don't think it twice, it's alright' de Bob Dylan, una de las primeras canciones que escuchó de su admirado Dylan en una cinta que le grabó un monitor de campamento. Ahora, confiesa, su "hambre musical" por conocer nueva música se lo alimentan sus amigos.

La música y el cine van de la mano en la 'playlist' de Rodrigo Cortés. Con la canción 'Don't do It' de The Band, comienza 'El último vals' de Scorsese, una de las películas de la vida de Cortés y un director fundamental en su educación. "Scorsese es un maestro en todos los sentidos posibles de la palabra", explica Cortés, "es un faro para toda una generación que vinimos detrás de él".

Los Beatles tampoco podrían faltar en la lista de reproducción de Rodrigo Cortés, quien ha metido al cuarteto de Liverpool en un apartado llamado "Las reivindicaciones de Rodrigo Cortés". Entre ellas está 'Hapiness is a Warm Gun', que, según dice el director, "aún hoy sorprende que sea de 1968 por ser todo un laboratorio de pruebas: cambio de compás, de melodías, de tonos de voz, etc". Hablando de música de Inglaterra, además de los Beatles y los Rolling Stones, Rodrigo no duda en nombrar a los Kinks, un grupo que "siempre ha estado en segunda división, pero su fuerza es brutal".