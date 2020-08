¿Y si Donald Trump pierde las elecciones?

A menos de tres meses para las Elecciones Presidenciales en Estados Unidos, hay muchas dudas en el aire de cómo será el voto y quién se hará con la Casa Blanca. La situación epidemiológica en el país no deja de empeorar y los expertos piden que todos los estados permitan el voto por correo. El presidente Trump rechaza todo voto no presencial, bajo el argumento del fraude electoral. Y precisamente este argumento puede llevarle a impugnar los resultados.

De hecho, a nadie le sorprendería que Donald Trump no reconozca los resultados en caso de que pierda contra el demócrata Joe Biden. En una entrevista para FOX News, el periodista Chris Wallace le preguntó si aceptaría una derrota y Trump contestó que "tiene que verlo. No puedo decir sí. No puedo decir no". En esa misma entrevista, pocos minutos antes, afirmó que las encuestas son un fraude y una mentira.

Todo apunta a un derrota

Y es que todas las encuentas, en mayor o menor medida, pronostican la derrota de Donald Trump. Por ejemplo, la Universidad de Quinnipiac sitúa a Biden en cabeza con 15 puntos de ventaja. Incluso la cadena FOX -poco sospechosa de ir contra Trump- reconoce que el candidato demócrata ganaría por 8 puntos de ventaja. Es decir, que en estos momentos, si tomamos como base los sondeos y las propias declaraciones del presidente, el escenario más probable es que rechace el resultado.

En este caso, el presidente Trump podría impugnar los resultados, como reconoce Ernesto Calvo, que es profesor de gobierno y política en la Universidad de Maryland: "Puede impugnar los resultados, sin necesidad de que pierda por pocos puntos. La posibilidad de hacer juicios que lleguen a la Corte Suprema y tenga que ver con elecciones que él disputa a nivel estatal es muy alta". Pero para poder impugnar los resultados necesita un argumento. En este caso, el fraude electoral.

No sería la primera vez que un candidato a la presidencia -en el caso de Trump, a la reelección- impugna los resultados. En el año 2000, Al Gore llevó ante la Corte Suprema los resultados del estado de Florida, porque consideró que la victoria de Bush era un fraude electoral. Y Donald Trump podría jugar las mismas cartas, aunque con un argumento que no usó Al Gore: el voto por correo. Porque Trump rechaza el voto no presencial, basándose en estudios no concluyentes que indican que el voto por correo daría a los demócratas una mayoría arroyadora.

Los temores de los analistas

Más allá de que Trump no reconozca los resultados y los lleve ante la Corte Suprema, según Calvo, diferentes analistas políticos de Estados Unidos temen que sus grupos de apoyo se unan a las denuncias del presidente. Son grupos supremacistas blancos y ultraderechistas, así como milicias, que podrían salir a las calles a no reconocer los resultados. "Y el temor es que empiecen a usar la violencia", sostiene Calvo, que alerta de que ya existen grupos que actúan al servicio del gobierno de Donald Trump.

Y para más motivo de preocupación: son grupos dependientes del Departamento de Justicia, como el Servicio de Inmigración. ¿Qué pasaría si una parte de la sociedad no reconoce los resultados de las elecciones y usa la violencia como protesta? "Es una situación inédita que no tiene precedentes", concluye Calvo. En cualquier caso, las consecuencias de una acción violenta podrían desatar una crisis política, social y constitucional, que se uniría al descontento por la mala gestión del coronavirus y las protestas contra el racismo sistémico en Estados Unidos.