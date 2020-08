Paz Aparicio, directora del Wizink: "No salen los números, pero no podemos dejar morir la música"

Este fin de semana se ha puesto el foco en la música en directo por la polémica del concierto del grupo Taburete en el festival "Starlite" en Marbella donde no se respetaron las exigencias de seguridad establecidas por el COVID. En 'La Ventana' hemos querido hablar de este sector en positivo: la música es segura.Este caso ha sido una excepción y en toda España se están celebrando multitud de conciertos donde organización, público y artistas garantizan la implantación de todos los protocolos necesarios.

El festival 'Madriz Summer Fest' es un ejemplo de ello: del 15 de agosto al 15 de septiembre, se celebrará en el Wizink Center de Madrid un nuevo ciclo de conciertos que acogerá la música de artistas como Izal, Ara Malikian, Pablo López, Maldita Narea o Camela con todas las medidas pertinentes para garantizar la salud de todos. Paz Aparicio, directora del Wizink Center, confiesa estar enfadada con este tema porque "ha habido más de 100 conciertos en estos meses y, sin embargo, el foco está en uno".

Paz asegura que en los conciertos realizados en el Wizink Center, que abrió sus puertas con el concierto de Loquillo, están cumpliendo al 100% todos los protocolos. Según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el aforo debe estar reducido a un 50%, el uso de la mascarilla es obligatorio y, cumpliendo estas dos normas, no se considera necesario mantener la distancia de seguridad. Sin embargo, explica Paz, "nosotros en un recinto donde caben 17.300 personas, en el concierto de Loquillo metimos sólo a 1.700 personas".

Después de haber celebrado varios conciertos, Paz rompe una lanza a favor de su público: "la gente que suele asistir a los conciertos es muy profesional, van a muchos conciertos, y se comportan muy bien", dice sobre su experiencia personal.

A pesar del optimismo que desprende al hablar del sector, Paz cuenta que los conciertos que están haciendo en el Wizink no les proporcionan beneficios: "estamos siendo deficitarios, no salen los números, pero creemos que es nuestra obligación echar a rodar esta máquina porque la música es necesaria para el alma, no podemos dejarla morir". Para que todo funcione en un escenario del tamaño del Wizink Center más de 350 personas trabajan cada día durante los conciertos y fuera de ellos: personal de limpieza, de seguridad, de montaje de escenarios, etc.

Durante el 'Madriz Summer Fest' se habilitará un escenario 360 en el centro del Wizink y crearán un ambiente de terraza poniendo césped artificial y sillas. "Queremos que sea la mayor terraza de Madrid", explica Paz sobre este nuevo ciclo de conciertos que comenzará con Camela el 15 de agosto.