Netflix dinamita la lista de los actores mejor pagados de 2020

Cada año la revista Forbes nos da las cifras, de infarto, del sueldo de los actores mejor pagados de Hollywood. Absténganse, eso sí, de comprar sueldos de hombres y mujeres, en una industria cuya desigualdad salarial entre ambos géneros -además de los abusos de Weinstein- desató el Me Too. Y es que Forbes da solo la de actores masculinos y el mes que viene dará la de las actrices.

En la que hoy se publica encontramos con que casi todos logran ser los mejor pagados gracias a películas de Netflix, todos, menos uno de ellos. Es el caso del número uno. Dwayne Johnson, conocido como La Roca, es el mejor pagado de Hollywood con 87,4 millones de dólares (unos 80 millones de euros).

Johnson, que antes de saltar a las pantallas trabajó como luchador en un cuadrilátero, ya fue número uno el año pasado, cobrando dos millones más que este 2020, quizá el coronavirus también le ha pasado factura. Actor especializado en Blockbuster, al año pasado tenía Jumanji y este año, la mayoría de ese dinero que ha ganado, 23,5 proceden de un solo trabajo: Red Notice, filme que Netflix tiene pensado estrenar en 2021.

Le sigue Ryan Reynols, compañero suyo en Red Notice, pero con un sueldo algo más pequeño. El protagonista de Deadpool y ex de Scarlett Johansson, se ha embolsado este añito de pandemia la cifra total de71,5 millones de dólares, gracias a películas como la comedia de acción Free Guy, prevista para diciembre.

Después está Mark Wahlberg que gana 58 millones. Una cifra mayor, la del tercer clasificado, que la obtenida el año pasado por la mujer mejor pagada de Hollywood, Scarlett Johansson, que ganó 56 millones. Wahlberg también consigue su posición gracias a trabajar con Netflix, en Spenser confidential, estrenada el pasado mes de marzo cuando estalló de pleno la crisis sanitaria.

Le sigue de cerca Ben Affleck, con 55 millones de dólares de sueldo medio, gracias a películas, como la recién estrenada The way back, o The last thing he wanted, de Netflix. El quinto actor mejor pagado de Hollywood es Vin Diesel, el único que no amansa su fortuna gracias a Netflix, sino a una de las franquicias más taquilleras y millonarias del cine: Fast and Furious, que no pudo estrenarse a causa de la pandemia. Eso sí, el dinero le ha llegado a la cuenta bancaria, al menos, según Forbes.

Ese es el pódium de una lista en la que están actores como Will Smith y el protagonista de las cintas de Bollywood, Askhay Kumar, que ha ganado nada menos que 48, 5 millones por la serie de Amazon Prime Video, The end. El actor, cantante y productor de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, artífice del éxito del musical Hamilton, se queda un poquito detrás con la envidiable cifra de 45,5 millones. Y, por último, tenemos a Adam Sandler, que aunque no ganó el Oscar -ni siquiera estuvo nominado- por Diamantes en bruto, otra película de Netflix, al menos se llevó 41 millones este año. Con seis décadas de carrera a sus espaldas, Jackie Chan es el último de esta lista, con 40 millones de dólares con sus últimas películas.