'Mammón' también tendrá su versión audiovisual en HBO

Ahora que tan de moda está el falso documental, HBO se atreve a estrenar una falsa obra de teatro, pero convertida en una falsa película para la plataforma. Es la adaptación cinematográfica o televisiva, como cada uno quiera, de la obra de teatro Mammón, de Nao Albets y Marcel Borrás. Una pieza que comenzaba con los dos protagonistas, Irene Escolar y Ricardo Gómez, dirigiéndose al público para anunciarles la cancelación de la misma, ya que los directores habían desaparecido.

De esa premisa, la obra hacía un viaje por Siria y por lo más sórdido de Las Vegas para reflexionar sobre el arte, los artistas, el ego, la adicción, la adrenalina y la obsesión capitalista de ir siempre a más, que no a mejor. Ahora toda esa locura de cámaras, partidas de póker con los espectadores, barras de pole dance y mil personajes hechos por un solo actor va a tener su versión audiovisual.

La idea es alejarse del teatro filmado y busca "mezclar los dos lenguajes, quedarnos con lo bueno del teatro y lo bueno del cine", explica Irene Escolar, protagonista de Mammón y productora de este proyecto junto a Bárbara Lennie. "La idea era narrar de forma diferente unos textos muy buenos con unos actores que tienen muy trabajadas esas piezas y esos personajes y ver qué ocurría, si se generaba un diálogo"

En un homenaje a Estudio 1, programa de televisión que acercó el teatro a millones de españoles. "Se trataba de dar otro paso más de Estudio 1, que fue magnífico y, en su momento, muy sorprendente. Pero queríamos avanzar, darle otro punto de vista mucho más cinematográfico. Hemos cuidado el sonido, la imagen e intentamos unir la frescura del teatro con la narrativa cinematográfica", dice el productor José Luis Escolar, durante un parón del rodaje de Mammón, en una nave de Fuente el Saz en Madrid. En esa nave hay un escenario negro, una especie de Dogville a la española, en la que los protagonistas van representando los múltiples personajes a los que dan vida.

Mammón es una de los muchos capítulos de Escenario Cero, así se llama este proyecto, que lideran ambas actrices, junto con el veterano productor. Durante el confinamiento, las dos actrices han reflexionado mucho sobre la utilidad que podrían tener las plataformas para difundir el teatro, que no llega a la misma cantidad de espectadores. Y de esa reflexión en pleno confinamiento, cuando todo estaba paralizado y con poca perspectiva de que la reactivación del teatro y los rodajes fuera a producirse pronto, surge todo este entramado que se estrenará en septiembre.

"Veníamos de un momento de tanta tristeza y desconcierto, que esto ha sido volver a la vida para nosotros y para todo el que ha pasado por aquí. La gente llora cuando acaba, porque hay mucha adrenalina y estás con gente que quieres, después de haber pensado que, a lo mejor, todo esto ya no volvía a ocurrir", explica la actriz en uno de los descansos de un rodaje donde no falta ni el gel hidroalcohólico, ni los PCR, ni las mascarillas de todo el equipo técnico.

"Si no hubiera sido por la situación del COVID-19, este hubiera sido un proyecto raro: ; pero si algo ha tenido de bueno esta crisis es que estamos viendo un cambio de mentalidades, viendo las cosas de manera distinta. Así que creo que esto va a sorprender a todos. A nosotros ya nos ha sorprendido", dice José Luis Escolar.

Todas las obras son españolas, salvo Hermanas, la pieza que escribió el dramaturgo francés Pascal Rambert para las dos actrices y que ambas representaron en el Pavón Teatro Kamikaze. Es la única concesión, porque el resto es un apoyo total a la dramaturgia contemporánea que se lleva a cabo en España. Así están el Tio Vania de Álex Rigola, Mammón, de Nao Albet y Marcel Borràs, Juicio a una Zorra, de Miguel del Arco, Los Mariachis, de Pablo Remón, y Todo el tiempo del mundo, de Pablo Messiez.

"Creo que es la posibilidad de dar otro tipo de contenido a gente, incluso en España hay gente que no conoce lo que pasa en el teatro, porque muchas veces no llega a sus pueblos o sus provincias, y tienen derecho y ganas de verlo. En televisión no siempre tienes la suerte de que te lleguen textos como estos", añade.

Cada dramaturgo se ha asociado con un director de cine: Carla Simón con Rigola, del Arco con Clara Roquet, Remón con Lino Escalera -con quien ya realizó la película No sé decir adiós-, Messiez con Carlos Marqués Marcet y debuta en la dirección Diego Postigo con Hermanas. Un trasvase entre cine, teatro y televisión que las dos actrices buscaban, algo que ocurre mucho entre la ficción y el teatro británicos y que, en España, es menos frecuente. "Aquí teníamos esa cosa estigmatizada que se va rompiendo. Esa división de los que hacen teatro, los que hacen cine, los que hacen tele... y si un actor es versátil, está preparado y es bueno, puede hacer de todo", dice Irene Escolar, en referencia a nombres como Carmen Machi, Luis Bermejo, María Morales, Ricardo Gómez, Ariadna Gil.

"Creo que HBO ha entendido y apoyado el proyecto, y esto es una forma de apoyar mucho a la cultura española, que estas obras de teatro, ahora películas, puedan verse en Latinoamérica y en Europa, y que se vea el talento que hay en España de dramaturgos, de guionistas, de técnicos y de actores", añade la actriz. Los capítulos tienen diferentes duraciones, dependiendo de lo que dure la obra, de modo que no es una serie de consumo rápido. "Todo lo contrario, hay que sentarse y dedicarle tiempo, apagar el teléfono y disfrutar".

De todas las piezas, quizá sea Mammón la que más se acerque al lenguaje audiovisual. Ya la puesta en escena en los Teatros del Canal dejaba ver las influencias del cine de Tarantino, Scorsese o Brian de Palma. Además, el metalenguaje teatral, que ahora pasará a ser metalenguaje cinematográfico, también ayuda a crear una conexión con el espectador en su butaca, que ahora podrá estar en el sofá de su casa.