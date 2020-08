El París Saint Germain logró clasificarse para la semifinal de la Champions League por primera vez desde esde 1995 tras una emocionante remontada ante el Atalanta. Dos goles a partir del 90' pusieron el 1-2 en el marcador e hizo que el conjunto parisino sobreviviera la eliminatoria. Uno de los nombres propios del partido fue el de Neymar y Bruno Alemany, director de Play Fútbol, analizó el partido del brasileño.

"Neymar ha rematado muy mal en las que ha tenido en la primera parte. Pero hay que decir que el partido de esta noche de Neymar solo lo puede hacer Leo Messi y ya está. No hay ningún jugador en el mundo que lo pueda hacer", comenzó a explicar.

"La cantidad de ocasiones que ha generado, los caños que ha lanzado.... En le descanso estaba con ocho regates completados. Mirabas alrededor y no había nadie: ni Di María, Mbappé no ha salido hasta el 60', no estaba Verratti...", añadió.

Para Alemany, hubo una cosa que salvó al equipo y fue determinante: "La actitud de rebeldía de Neymar de echarse el equipo a la espalda". "Además, lo que ha hecho fuera del área: pedir el balón, asumir remates... ha sido un partido emocionante para el brasileño", finalizó.

El clamoroso error de Neymar

Una acción de Neymar en la primera parte hizo que gran parte de la afición del PSG se llevase las manos a la cabeza. En los primeros minutos del partido, Neymar le ganó la partida a la defensa del Atalanta y se plantó solo ante el guardameta Sportiello, pero su disparo con la pierna derecha no solo no cogió puerta sino que se fue bastante desviado. La reacción de Mbappé rápidamente se hizo viral.

