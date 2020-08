La irresponsabilidad de los clientes en bares y restaurantes

Reserva para comer 11 personas a las 15 horas.

Llaman a las 12:30, que son quince.

Aparecen 19 a las 15:45.

Sin mascarilla.

A voces.

Uno de ellos es “famoso” me dicen. Yo no lu conozco. Me la sopla.

Se sientan. Mientras esperan tiran pan de un extremo a otro de la mesa.

Sigo...