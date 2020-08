Luis Suárez Miramontes: "Yo el problema que veo es que el pequeín se cabree y quiera largarse"

Los últimos meses han sido turbulentos en el FC Barcelona, tanto sobre el verde como en los despachos el panorama ha sido desolador. Quizá el colmo haya sido la mala imagen ofrecida en el Estado Da Luz, ante el Bayern en los cuartos de final de la Champions.

Un partido en el que los de Quique Setién tenían la oportunidad de reivindicarse, y sin embargo ocurrió todo lo contrario, en el descanso ya iban perdiendo por 1-4. Luis Suárez, Balón de Oro aseguraba que a esas alturas "no se puede hacer nada, no sabe qué decir ni a quién decírselo", y criticaba la estrategia de Setién: "No se puede jugar con falta de intensidad, de agresividad, con falta de todo. Este entrenador en vez de poner un delantero pone a un jugador en el centro del campo que no protege a nadie".

Sin embargo, en medio del desastre, salvaba a Messi: "Al pequeñín no le podemos decir nada, porque ante una situación asi no se le puede decir nada". "El peligro que veo es que el pequeín se cabree porque vea que no hay nada que hacer aquí y quiera largarse".