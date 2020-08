'Luimelia', telenovela LGTBIQ para el siglo XXI

Es un fenómeno curioso en la ficción española. Luimelia es un spinn off, eso significa que la serie salió del éxito que tenían dos de los personajes de otra serie anterior. Una pareja de lesbianas que estaba en la trama de Amar es para siempre. Una de las series más longevas de la televisión, que se emite diariamente en Antena 3 y que produce Diagonal TV.

El éxito en redes sociales de esa pareja de chicas, hizo que se escribiera una serie con ellas de protagonistas. "A las fans se lo debemos todo, por eso hay tantos guiños en las temporadas a ellas, porque es muy especial la relación. Eso también hace que tengamos mucha responsabilidad", reconoce Paula Usero, una de las actrices protagonistas, a la que veremos próximamente en La boda de Rosa, de Icíar Bollaín. Ahora llega la segunda temporada, que vuelve a mantener algunas de las características de la primera, por ejemplo, la duración de diez minutos de cada episodio, otra característica poco común en la ficción española.

"Llegar a casa de un día estresante y ponerte un capítulo de 10 minutos es perfecto, a mí me pasa, y pienso que en una hora se puede ver una temporada y eso es fantáscico, a mí me encanta como espectadora. Igual en un futuro se podría hacer más larga, pero ahora me parece la dosis perfecta", explica Usero. "Es para que te quedes con las ganas de más. Para mí es el tiempo ideal, que permite que todo vaya picado, la frescura que caracteriza a la serie", coincide Carol Rovira, la otra protagonista de la serie.

En esta segunda temporada la pareja vuelve a estar junta, pero su relación va teniendo contratiempos, como los de cualquier pareja millennial. Los fans han podido ver cómo es la historia entre Luisita y Amelia en la actualidad, a la vez que su trama prosigue ambientada en los años 70 en la serie original, en Amar es para siempre; una doble ventana para estos personajes que supone una novedosa apuesta en la ficción española.

"Es muchísimo más actual que la primera temporada", explica Paula Usero, que dice que ahora hay más personajes que completan la historia de amor. "En esta segunda temporada todavía hay un universo más abierto. La primera temporada estaba muy centrada en las dos protagonistas, pero ahora tenemos a más personajes y eso enriquece la serie", dice Rovira. "Hay mucho humor, más que en la primera, y se apuesta por nuevos formatos. Hemos tenido más tiempo para preparar esta temporada y tenemos rupturas de la cuarta pared, guiños, cameos, referentes, como un capítulo que imita al cine de Woody Allen. Es muy gamberra, yo diría y se sale del formato convencional", añade la actriz.

Luimelia es fresca, con diálogos rápidos y naturales, que trata de temas comunes a muchos jóvenes y que además, es uno de los pocos referentes de parejas de lesbianas que hay en la ficción televisiva española. "No tenemos ninguna serie en España en la que haya una historia de amor tan pura y honesta como esta y que encima no sufren. Porque es cierto esto, hay un montón de series donde siempre las chicas acaban sufriendo. Así que el público sabe que puede ver esta serie sin que vayan a morir los personajes", bromea Paula Usero.

"Solo el hecho de ser dos protagonistas mujeres y que se cuente la historia de amor entre ellas es mucho. Es algo que nunca había pasado en la ficción española y menos que saliese de una ficción diaria. Luego es muy bonito que la serie exista porque los fans la han pedido. De alguna manera eso indica que hay un vacío y una falta de referentes. Es un regalo poder estar en esta serie", explica Carol Rovira.