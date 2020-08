Diego Simeone: "No pudimos jugar como queríamos"

Diego Pablo Simeone ha dado la cara después de que su equipo haya sido eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones por el RB Leipzig alemán. El técnico asume que: "No pudimos jugar como queríamos. Estoy convencido de que dimos todo lo que teníamos. Ha sido un año durísimo”.

Sin embargo asegura estar “convencido de que hicimos todo lo posible, los futbolistas se entregaron de la mejor manera, no teníamos mas y nos tocó perder(...) Buscábamos más, queríamos más, pero dimos todo”. También se ha pronunciado sobre el polémico penalti no pitado a Saúl: “Ninguna excusa, me gustó el rival, un rival decidido, con vitalidad, con entusiasmo, y a nosotros nos costó”.

"Temporada compleja, con la posición de tercer puesto que nos permite estar en Champions. Mejoramos lo de la temporada pasada, que nos eliminaron en octavos y este año en cuartos", comentaba Simeone, que también apuntaba a lo que le ha faltado a sus jugadores durante el encuentro: "Nos costó tener presión, ganar duelos, cortaban jugadas en seguida cuándo hacíamos contra golpes. Hicieron unas 20 faltas, nos cortaban enseguida el ritmo. Con el segundo gol el tiempo nos corría en contra" Nos logramos meter en el partido en el minuto 70 y ahí ya no estaba pasando lo mismo que lo de antes".