Si no nos ponemos de acuerdo en el cierre de discotecas, imagínense cuando haya que decidir sobre los colegios

Con estos datos conocidos en las últimas horas, el ejército de Pancho Villa sigue luchando contra el virus, aquí se fuma pero allí no, aquí se baila pero allí no, cuando allí cierren su bar a las doce venga aquí que le atendemos hasta la una y media, aquí se celebran bodas a lo grande pero allí bodas que se parecen más a una comunión, aquí me rozo con el de la quinta fila del tendido de sol mientras ponen las banderillas, pero dos calles más allá un teatro tiene dificultades para organizar su patio de butacas, aquí un juez permite lo que allí otro juez prohibe.

Hay algo que tiene una mayor fuerza, una potencia que puede ser más transformadora que la propia ley, y es la voluntad. Este viernes se vuelven a reunir los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas con el Gobierno.

Y a unos y otro le hacemos una pregunta esta mañana van a ser incapaces de coordinar una respuesta comun, de verdad este país no va a poder acordar, sin necesidad de imponerlo por la vía del estado de alarma, un conjunto de medidas homogéneas, eficaces, para el conjunto de las comunidades. Este país no tiene una respuesta de país si no es desde la excepcionalidad legal, ¿es eso?

Agosto no tendrá 40 días y septiembre llegará puntual. Si no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo sobre a qué hora deben cerrar las discotecas, imagínense qué pasará cuando haya que decidir sobre los colegios.