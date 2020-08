El presidente de Canarias pone el foco en el ocio nocturno como causa principal del repunte de casos

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, pasa por los micrófonos de 'Hoy por hoy' tras anunciar este jueves la decisión de prohibir fumar en espacios abiertos si no se garantiza la distancia de seguridad, una medida aprobada este miércoles por el Gobierno gallego. Esta medida se suma también a la decisión de Canarias de imponer la obligatoriedad de la mascarilla en todos los espacios, también en los abiertos donde hasta este momento si se cumplía el distanciamiento social se podía prescindir, al igual que se establece en otras comunidades como es el caso de Galicia.

Torres ha pedido especialmente a los jóvenes y ha puesto el foco en el ocio nocturno para evitar la expansión de los contagios. Estas son algunas de las declaraciones esta mañana:

"La evidencia es que el principal problema estaba en el ocio nocturno"

Sobre el cierre de discotecas: "Tenemos que esperar al menos 14 días para ver a efectividad de la medida".

"Ahora vemos que el perfil son personas asintomáticas, jóvenes, con mucha carga viral, que no están actuando acorde a las órdenes como la separación personal, mesas separadas, no se puede bailar, no se pueden juntar".

"Vemos brotes como 60 positivos en tres discotecas cercanas. Hemos tomado decisiones duras pero necesarias. Hacemos recomendaciones de mascarillas en sitios privados la mayor parte del tiempo y obligatorio en espacios públicos".

"Creo que en la reunión de hoy el Consejo Interreritorial responde a la necesidad de adoptar medidas coordinadas. Una vez que ya tenemos las competencias, no ha sido homogénea la evolución de la pandemia, pero es bueno que compartamos decisiones".