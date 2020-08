La enfermera que acumula 139 contratos en menos de 3 años trabajados

Desde el año 2019 existe en Pontevedra un movimiento mayoritariamente femenino llamado 'Enfermeiras Eventuais en Loita' ('Enfermeras Eventuales en Lucha') que expone y denuncia las condiciones de precariedad de este colectivo. Según sus datos, hay más de 10.000 enfermeras gallegas en esta situación y la problemática se extiende a toda España: la temporalidad del gremio ronda el 40%. El tener que trabajar cada día en una unidad diferente, la imposibilidad de conciliación familiar y personal, los derechos limitados o las dificultades para conseguir una plaza, son algunos de los aspectos que denuncian.

Noelia Teijeiro, enfermera de Lugo, ejemplifica esa temporalidad y precariedad del sector: acumula 139 contratos en 919 días trabajados, es decir, en menos de tres años. A pesar de ello, Noelia se siente "afortunada" porque la mayoría de esos contratos son en quirófano y no tiene que cambiar de servicio casi a diario como sus compañeras, lo que implica que les pueden poner a trabajar en unidades para las que no están formadas. "Siempre tienes que estar pendiente del teléfono, te llaman de un día a otro para trabajar, y el contrato más largo que tuve fue de 2 meses", explica.

A pesar de tener aprobadas dos oposiciones, Noelia no tiene una plaza de interina. Para conseguir una interinidad, el sindicato de enfermería calcula que deben estar una media de 12 años cotizando en esas condiciones. En muchas ocasiones, los contratos son fraudulentos; "nos contratan en la unidad de primaria de lunes a viernes sin hacernos contrato hasta el domingo para que no nos correspondan los descansos semanales", denuncia. Después de todas sus reivindicaciones laborales, la mayoría de veces no obtienen ninguna respuesta o las autoridades aluden a "las necesidades del servicio".