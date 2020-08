Antón Losada: "Con 'The Cure' me hice moderno"

El invitado de esta semana en 'La Ventana de la música' tiene un currículum impresionante: profesor de universidad de Ciencia Política y doctor Europeo en Derecho, máster en gestión pública, politólogo, autor de varios libros como "La política del mar" y con una fuerte vinculación con el mundo del periodismo en distintas etapas de su vida. Además de todo eso, Antón Losada es un gran aficionado de la música, por lo que hoy le hemos invitado para pinchar la música de su vida.

"Algunos de los mejores momentos de mi vida los he pasado escuchando música", dice Antón, quien confiesa haber crecido con música cerca. Por supuesto, los Beatles no podían faltar en la banda sonora de su vida. De la mítica banda de Liverpool, Antón escoge 'Nowhere Man' porque aparecía en "la primera casette seria que le regalaron", una casette llamada 'The Beatles: 20 golden hits' y que todavía hoy conserva.

Muchas veces se comenta que los amantes de la música son músicos frustrados. En el caso de Antón, esto se cumple: "intenté desesperadamente tocar la guitarra y componer, algo aprendí, pero Dios no me llamó por ese camino", explica. Ahora es su hija quien le descubre estilos y grupos de música actual como '21 pilots' o el grupo texano 'Cigaretts after sex'.

Otros de sus grupos de referencia en su vida es The Smiths, grupo de Manchester que "lo cambiaron todo" y cuya afición le transmitió también a su hija. Antón cuenta que con The Cure se hizo moderno: "recuerdo ver el aspecto gótico de Robert Smith y por aquel entonces mi ropa la elegía mi madre". A partir de ahí, Antón empezó a definir sus gustos tanto estilísticos como musicales.

También podríamos agrupar algunas de las canciones que ha seleccionado a Antón, vinculadas a su vida, en un bloque llamado "bloque gallego" que entronca con su tierra natal. 'Los Tamara', para Antón, son "los Beatles gallegos", cuyas letras reivindicativas contrastan con la música pop del momento. Con Siniestro Total "descubrimos que no había que ser inglés para ser moderno, que lo moderno era ser gallego".