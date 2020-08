Las 1.131 cartas de (des)amor de T.S. Eliot

Sobre el ganador del premio Nobel de Literatura en 1948, T.S. Eliot, se ha escrito y hablado mucho, pero se desconoce su vida privada que envuelve a muchas mujeres. Esta semana, la periodista Silvia Cruz Lapeña, jefa de actualidad de la revista Vanity Fair, da un paseo por la relación entre el poeta y Emily Hale, maestra y amiga desde su juventud y con la que envió más de mil cartas de amor.

Emily y Eliot se conocieron en Massachusets en 1912, cuando tenían tan solo 21 y 24 años respectivamente, en una representación de Emma, de Jane Austen. Se dice que la conexión entre los dos fue inmediata, pero poco después él se iría a Inglaterra, donde viviría durante 12 años, aunque con una proposición de matrimonio antes de su marcha en la que ella no fue rotunda y él interpretó como un "no". En ese momento comienza el intercambio de correspondencia que les acompañaría durante más de dos décadas.

El reencuentro entre ambos, siempre por carta, se produjo en 1927, con una carta que le envía ella, ya profesora de Arte Dramático en el Scripps College de Claremont, pidiéndole recomendaciones de lecturas para sus alumnos. Él ya había publicado sus obras más famosas como La tierra baldía o La canción de amor de J. Alfred Prufrock y era profundamente infeliz en su matrimonio con la también escritora, pintora y pianista Vivienne Haigh-Wood, con quien se había casado en 1915.

Con la carta de Emily, ambos retoman su relación que empieza a ser más que epistolar: empiezan a verse en los viajes que Eliot hace de forma ocasional a Estados Unidos. Fue en uno de ellos cuando el poeta le entregó a Emily un anillo de compromiso y la promesa de que, cuando pudiera ser completamente libre, se casaría con ella.

Sin embargo, cuando Vivianne muere en 1949 y él queda "completamente libre" para rehacer su vida, no es con Emily con quien se promete, sino con con Valerie Fletcher, 38 años más joven que él y una de sus secretarias en Faber&Faber. Este compromiso no sólo afectó a Emily, que tuvo que ser ingresada por una crisis nerviosa tras conocer la noticia, sino también a Mary Trevelyan, otra mujer con la que mantenía un romance en esos momentos. Todas las biógrafas de Eliot coinciden en que las mujeres que pasaron por la vida del escritor acabaron, de alguna forma, engañadas.

Pero, ¿qué pasó con esas 1.131 cartas que se intercambiaron? En ellas, Eliot profesa un amor profundo a Emily: "Me has hecho perfectamente feliz, es decir, más feliz de lo que nunca he sido en mi vida", escribía. Tras poner fin a la relación, Emily tiene la idea de donar esas cartas para que expertos pudieran investigar su vida y su obra en un futuro y, aunque Eliot no se negó, pone una única condición: que nadie pudiera abrirlas hasta pasados 50 años del fallecimiento del que más tarde muriera de los dos.

El embargo se cumplió en octubre de 2019, en el aniversario de la muerte de Emily y, aunque los investigadores siguen revelando poco a poco los detalles de esas cartas, se sabe que Eliot quiso poner poner tierra de por medio y quitarle importancia a su relación con Emily escudándose en que nunca mantuvieron relaciones sexuales. A pesar de este intento por alejar a Emily, lo cierto es que los expertos aseguran que ella tuvo un gran impacto en su obra.