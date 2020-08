Hotel Carrís Porto Ribeira, la mejor forma de sentir Oporto

Hotel Carrís Porto Ribeira / Hotel Carrís Porto Ribeira

Son muchos los planes de una ciudad que lo tiene todo. Visitar las bodegas que ladean el Duero mirando hacia el paisaje de pintorescas casas escalonadas que forman una ciudad con luz propia; probar en la famosa Ribeira sus dulces vinos con aroma a roble, frutos secos y algunas notas de café y coco o pasear por sus seis puentes contemplando una ciudad llena de callejuelas, balcones de hierro forjado y edificios monumentales son solo algunas de las cosas que se pueden hacer en Oporto. En la Ribeira, entre coloridas fachadas y un laberinto de calles, el ambiente es realmente especial; decenas de restaurantes, bares y locales comerciales permiten disfrutar de la belleza de la ciudad contemplando en la otra orilla del Duero las preciosas bodegas que encierran el aroma del lugar; los puentes que lo jalonan, origen del sobrenombre por el que se conoce a ciudad; los barcos que recorren el río en los que disfrutar de un bucólico paseo…

Es justo donde late la ciudad, en su pleno corazón, donde se ubica el Hotel Carrís Porto Ribeira, un cuatro estrellas caracterizado por su diseño, modernidad, calidad y confort en la espectacular Ribeira. Su localización es una gran ventaja, convirtiéndole en el mejor mirador, no solo del río, sino de los principales reclamos de la ciudad. El establecimiento es el centro de operaciones perfecto para recorrerla siguiendo la estela de los azulejos blancos y azules tan característicos de Portugal.

Cuenta con 159 modernas habitaciones, algunas de ellas con espectaculares vistas al río Duero, con una exquisita decoración y un cuidado diseño. Se puede elegir entre los detalles especiales de las Superiores, Junior Suites y Suites; la amplitud de las Dúplex Suites y la grandeza de las Suites Deluxe, con un inmenso ventanal orientado hacia la Ribeira; y para experimentar que el sueño va más del mero descanso: la Suite Porto Ribeira, una joya en forma de estancia con unas vistas que descubren una preciosa panorámica de la Ribeira.

El restaurante Forno Velho ofrece al huésped lo mejor de la gastronomía lusa siendo un lugar ideal para celebraciones en las que la elegancia, el servicio y la excelente restauración se conjugan para dejar al cliente un gran sabor de boca. Para comidas más informales o para disfrutar del afterwork, el hotel dispone del Nomadik Lounge Bar, un sorprendente espacio que cuenta con una terraza interior –con una barra diseñada por el reconocido escultor luso Paulo Neves- en la que tomar una copa o un tentempié arropados por un ambiente vanguardista y una moderna decoración.

El establecimiento también destaca en la calidad de sus servicios, prestando especial atención a todo tipo de eventos y celebraciones. Y es que su centro de negocios le ha convertido en el Hotel MICE de referencia en Oporto; salas de reuniones con luz natural, una decoración que consigue un ambiente mágico gracias a la perfecta simbiosis entre piedra y madera, un equipo humano especialista en atender cualquier necesidad del cliente de empresa y la más completa tecnología son solo algunos de los motivos por los que cualquier evento en Carrís Porto Ribeira cuenta con la garantía del éxito.

The Arc Carrís

Y para los que busquen todas las comodidades de un hotel y quieran disfrutarlas con total libertad, el Grupo Carrís ofrece lujo, comodidad e independencia en The Arc Carrís, apartamentos para 2, 4 y 6 personas distribuidos en varios ambientes y perfectamente equipados: sala de estar, cama de matrimonio, cuarto de baño con ducha y cocina con vitrocerámica, frigorífico con congelador, lavavajillas, microondas, tostadora, batidora, hervidor de agua y cafetera, TV de 32’′, teléfono 24 horas, wifi y, algunos de ellos, terraza. Su excelente ubicación, en pleno centro histórico de Oporto, es una gran ventaja para poder disfrutar de los encantos de la ciudad sin atenerse a horarios.

Reservar habitación en Carrís Porto Ribeira y The Arc Carrís tiene importantes ventajas si se realiza desde la web de la cadena (www.carrishoteles.com) o la del propio establecimiento (www.carrisportoribeira.com). Descuentos especiales, minibar sin coste durante toda la estancia, early check in y late check out gratuitos bajo disponibilidad, paquetes promocionales y el mejor precio garantizado son solo algunas de ellas.