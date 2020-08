La ventaja de Ronald Koeman respecto a Xavi para hacer la revolución del vestuario del Barça: "Llega limpio"

Este lunes tuvo lugar la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona, la cual era una Junta Ordinaria, pero tras la goleada sufrida ante el Bayern de Múnich el pasado viernes, tomó una connotación mucho más importante y extraordinaria.

En dicha reunión, además de acordar el adiós de Quique Setién y que Ronald Koeman será el encargado de dirigir al equipo y sentarse en el banquillo, también se determinó no adelantar las elecciones y que Eric Abidal seguirá siendo el encargado del área deportiva del club.

Horas más tarde en 'El Larguero' los encargados de la información del Fútbol Club Barcelona, además de Antonio Romero y Jesús Gallego, aportaron más detalles y el mejor análisis posible de la situación del club azulgrana.

Elecciones a la presidencia

Sique Rodríguez: "Lo que ha hecho hoy Bartomeu es una trampa. Vender que haces las elecciones pronto y al final terminas la temporada. Debido a los estatutos del club, si Bartomeu no dimite antes, al ser las elecciones el 15 de marzo, seguiría en el cargo hasta final de temporada y el nuevo presidente tomaría posesión del cargo el 1 de julio. Si dimite antes, el nuevo presidente podría ejercer la presidencia a partir del 15 de marzo".

Lluís Flaquer: "En Barcelona la sensación mayoritaria es de desengaño con Bartomeu. Convoca elecciones pero no dimite, el mensaje que traslada es que no tiene responsabilidad en todo lo que ha pasado".

Marcos López: "Bartomeu no ha hecho un discurso sólido, coherente y de autocrítica asumiendo lo que ha hecho el Barcelona, que es un auténtico desastre".

El futuro de la plantilla

Sique Rodríguez: "La idea que tiene el Barça es dejarle claro a ciertos jugadores que no van a jugar, que se tienen que buscar equipo y, aprovechando que se va a bajar el presupuesto por la crisis del coronavirus, si se quedan se les bajará el sueldo".

Jesús Gallego: "Lo que realmente preocupa al aficionado del Barcelona es que esa reestructuración profunda es muy complicada. Al Barça no le va a ser fácil soltar lastre. La plantilla es mayor y cara".

Marcos López: "La estructura que había hasta ahora en el vestuario ha quedado destruida. Koeman llega limpio, no tiene ningún tipo de vínculo con este vestuario".

La situación de Leo Messi

Sique Rodríguez: "Desde el entorno oficial de Messi ni confirman ni desmienten la opción de que salga ya del Barcelona. Desde el club se limitan a decir que Messi no ha comunicado nada al Barça".

Antonio Romero: "Me parece lamentable que el capitán del FC Barcelona después de la derrota más sonrojante de la historia del club no ha tenido ni un solo mensaje ni para los compañeros ni para la afición. Si Messi realmente el mensaje que quiere dar es "si sigue Bartomeu yo me quiero ir" es decirlo. Tiene a la afición de un club grandioso en ascuas".

Lluís Flaquer: "Bartomeu no ha hecho nada para limar asperezas con Messi".

Sique Rodríguez: "Yo no digo que se vaya a marchar ahora, pero me parece una evidencia que está mosqueado con la situación. No descartaría nada".