José Ribagorda: "Nunca me he enfrentado a un reto profesional de esta magnitud"

En ‘La Ventana de la Tele’ hemos invitado a un rostro televisivo cuyo nombre acompaña ya siempre al sello de ‘Informativos Telecinco Fin de Semana’. Después de casi 20 años en esta franja televisiva, con un breve paréntesis entre 2004 y 2006, en el que se dedicó a los desayunos de TVE, José Ribagorda es mucho más que televisión.

En un año complejo para todos los profesionales de la información, José Ribagorda reconoce que había comunicado algunos de los acontecimientos más tensos de la historia reciente, pero ninguno que pesara tanto sobre su ánimo como esta pandemia. “Nunca me he enfrentado a un reto profesional de esta magnitud, muchas veces me he sentido desbordado”, afirma.

“Los redactores son los que han estado más expuestos, dando la cara y pasando miedo. Yo creo que todo el mérito es de ellos”. Con emoción, José Ribagorda agradecía también la labor de tantos redactores que en los peores momentos de la pandemia salieron a la calle para informar sobre la realidad que vivía nuestro país. La misma emoción con la que despidió su informativo el pasado 16 de marzo, el fin de semana en el que se decretó el Estado de alarma: “les reconozco que muy pocas veces he sentido tanta emoción y no menos angustia informándoles de una actualidad que nunca me hubiera gustado contarles. Más pronto que tarde esto solo será un mal sueño. Mucho ánimo a todos y sobre todo mucha salud”. Un momento en el que admite que más allá de su rol como informador, sintió la necesidad de transmitir “cercanía, empatía y ánimos”, en unos momentos tan difíciles para todos los ciudadanos.

José Ribagorda es un profesional al que podríamos conocer a través de su manera de informar, aunque asegura que en los tiempos que vivimos, desafiantes también para los medios de comunicación por otros motivos, trata de librarse “de la dictadura de las audiencias y llevarlo por que realmente tiene interés”.

Y lo cierto es que más allá de su papel editorial, podemos conocerle a través de su amor por la cocina, sus gustos gastronómicos o sus mayores aficiones. El presentador de ‘Informativos Telecinco’ ha repasado también la actualidad del Atlético de Madrid, el equipo de fútbol que tantos sentimientos le ha despertado en su larga trayectoria como seguidor rojiblanco; y ha defendido de nuevo su pasión por la tauromaquia.