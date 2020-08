Alfonso Guerra, sobre Juan Carlos I: "El rey no puede pasar a la historia en las páginas de sucesos"

El que fuera vicepresidente del Gobierno de Felipe González y vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, ha reivindicado en los micrófonos de la Cadena SER la figura del rey Juan Carlos I: "Ese rey no puede pasar a la historia en las páginas de sucesos". En su opinión, "cuando se intenta atacar al rey Juan Carlos se está intentando atacar a la Constitución".

La salida del rey "no se ha hecho bien"

El socialista opina que la salida del emérito de España "no se ha hecho bien", porque "obligar a Felipe VI a sacar a Juan Carlos de donde vive está hecho mal. Se hizo, creo, con la intención de fortalecer la monarquía pero no lo ha hecho". "Lo de menos es que haya o no monarca, es que hay una Constitución democrática con unos valores republicanos", señala.

"No se puede hacer una cacería del monarca"

Guerra ha lamentado que, en España, a una persona se la condena en el momento en que es acusada y que la presunción de inocencia "ha desaparecido para todo el mundo". Respecto de los presuntos delitos cometidos por el rey emérito, ha reconocido que son importantes y reprobables, pero que lo tienen que decidir los jueces y "no se puede hacer una especie de cacería del monarca y de la misma monarquía".

Idealización de la república

Guerra ha considerado que "hoy día" plantear una república es "puramente teórica" ya que conlleva una reforma constitucional y ha dudado de que haya "elementos para hacer una Constitución con lo que se está viendo en el Parlamento y en los parlamentos" autonómicos. "La derecha española tiene que condenar el golpe del 36 y la izquierda tiene que dejar de autoengañarse con la idealización de la II República", ha asegurado Alfonso Guerra.

Alfonso Guerra ha criticado que que se use el asunto del rey Juan Carlos I para "ocultar" los problemas que deja la pandemia de COVID-19: "La pandemia es muy grave desde el punto de vista de la salud pública, con un impacto económico que va a producir un empobrecimiento de la población... es tan grave que resulta increíble que se esté distrayendo al personal para ocultar estos problemas".

"Incómodo" con Iglesias en el Gobierno

El exvicepresidente del Gobierno ha recordado las palabras de Pedro Sánchez cuando señaló que no podría dormir bien con Pablo Iglesias en el Gobierno: "Yo me siento tan incómodo como él". "Seguramente estando en la Presidencia del Gobierno nunca se duerme bien, y estando acompañado por quien está acompañado, menos", ha dicho Guerra en 'Hoy por hoy'.

Los movimientos en el PP

También se ha referido Guerra en la entrevista a la SER con Pedro Blanco a la salida de Cayetana Álvarez de Toledo de la portavocía parlamentaria del PP. "Llevan tantos años viajando hacia el centro que... ¿de dónde venían antes? El político socialista ve "ridículo" que se hable de que el PP "viaja al centro" porque hayan quitado a una portavoz para poner otra.

El manifiesto

Guerra ha firmado un manifiesto junto a otras personalidades de la política española en defensa del rey emérito tras su marcha del país.

Junto a Guerra, otro exvicepresidente como Rodolfo Martín Villa y una treintena de ministros con Gobiernos del PSOE, PP y UCD han sumado sus firmas a una declaración que busca defender el reinado de Juan Carlos I suscrita por varias decenas de cargos políticos durante esa etapa. La declaración, titulada 'En defensa del reinado de Juan Carlos I', y que reivindica la obra y el legado de los más de cuarenta años de democracia, lamenta que estén proliferando "condenas sin el debido respeto a la presunción de inocencia" del padre de Felipe VI.

"Si sus acciones pudieran ser merecedoras de reprobación, lo decidirán los tribunales de Justicia, pero nunca se podrá borrar la labor del rey Juan Carlos en beneficio de la democracia y de la nación so pena de una ingratitud social que nada bueno presagiaría del conjunto de la sociedad española", señala el texto.

Un manifiesto que ha sido impulsado por el expresidente del Senado Juan José Laborda (PSOE), la exministra y ex Defensora del Pueblo Soledad Becerril (UCD y PP), el exsubsecretario de Cultura Eugenio Nasarre (PP) y el ex delegado del Gobierno en Cantabria Pedro Bofill (PSOE).

Además de los ya mencionados, también aparecen los exministros Esperanza Aguirre, Ana Pastor, Josep Piqué, José Manuel Soria, Marcelino Oreja, Eduardo Serra, Gustavo Suárez Pertierra, César Antonio Molina, Ana Palacio, Matilde Fernández o José Ignacio Wert entre otros.

Tras elogiar a Felipe VI, los firmantes desean que los partidos y organizaciones políticas que respetan la Constitución actúen en consecuencia y defiendan por todos los medios democráticos a su alcance la integridad política y territorial de España y el buen nombre de las personas e instituciones que han hecho posible sus últimos cuarenta años de historia en común.

"A lo largo de sus años de reinado y en desempeño de sus funciones constitucionales, Juan Carlos I ha sido invariablemente fiel a sus propósitos democratizadores y a las responsabilidades derivadas del marco institucional, como ocurrió en el 23 F", recoge el el manifiesto.