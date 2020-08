García-Page: "Sería un batacazo enorme que España se resignara a no comenzar el curso escolar"

Después del anuncio de que la localidad de Villamalea retrocede a la fase 0 debido a 99 positivos de coronavirus entre sus 4.000 habitantes, el presidente de la junta de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page, ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER para hablar sobre la situación de la enfermedad en la comunidad autónoma que preside.

La Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha decidió ayer 'cerrar' la localidad de la Manchuela. "Esta decisión supone la absoluta restricción de entradas y salidas del municipio, salvo los casos de emergencia o para el cumplimiento de la actividad laboral", apuntó el vicepresidente de la junta, quien ha hecho un llamamiento a la tranquilidad a los ciudadanos de Villamalea, al tiempo que ha defendido que "ante la evolución de la situación en esa localidad, lo más oportuno es acordar este confinamiento".

Sobre el coronavirus en Castilla La-Mancha y España

Pasamos de tener el centro del huracán y hoy estamos muy por encima del avance positivo, muy por debajo de los contagios medios y hubo un tiempo en que estábamos desbordados, pero hoy tenemos la sensación de que está todo bajo control aunque los caballos tiran. Tenemos una situación segura.

Yo llevo hablando de la segunda ola desde que acabó el estado de alarma. Yo tengo una perspectiva ambivalente y voy a empezar por la positiva: estamos más cerca de que haya tratamientos eficaces, vamos a plantearnos este escenario A hasta navidades. Segundo, los sistemas sanitarios de todos los países están infinitamente más prevenidos. Aquí todo el mundo ha ido aprendiendo y nos ha sorprendido a todos, el sistema está infinitamente más preparado.

Hay datos para pensar que hoy estamos todos mucho más prevenidos. El hecho de que haya 17 sistemas dando datos hace que afloren más casos.

Ojalá no haya nacionalismo respecto a la cura. Hay que seguir tomando medidas con un matiz que introduzco: yo creo que no se puede generalizar, la inmensa mayoría de ciudadanos españoles está cumpliendo las normas respecto a Europa.

A estas alturas creo que la OMS ha cambiado 14 veces la forma de medir. Hay que ser duros con los comportamientos irresponsables.

Sobre el endurecimiento de las medidas

Lo estamos estudiando jurídicamente. Se puede dar el caso de que una persona que no está en condiciones no cumpla. Hay que castigarlo con severidad. Yo creo que tiene que tener consecuencia penal. Pusimos de manifiesto dos conceptos nuevos, el de cogobernanza que no acabó con el estado de alarma, es decir, que el mayor planteamiento para controlar la pandemia es cortocicuitar la movilidad. Yo no estoy diciendo que el Estado esté renunciando a esta competencia.

No propongo limitar la movilidad, pero la labor de coordinación tiene que seguir adelante. No se puede comparar una situación en la que todo el mundo estaba confinado a un momento en el que estamos todos probando e intentando esta nueva normalidad. Hay que intentar que haya normalidad, pero acostumbrándonos a medidas de seguridad.

Muchos de los casos que se están dando ahora salen de oficio. El 80% de los casos son los que busca la comunidad autónoma.

Sobre la vuelta al cole

Sería un batacazo enorme que España se resignara a no comenzar un curso escolar. Nosotros vamos a contratar a miles de profesores, tenemos una guía que vamos a compartir con las autonomías. Se ha discutido con los sindicatos y con profesores y alumnos. A veces se mezclan las aportaciones sanitarias con las sindicales, pero no deben mezclarse.

Antes del 1 de septiembre no solo tendremos una guía, sino que se la vamos a remitir a todos. Nosotros hemos reforzado personal, hemos bajado los ratios. Como español, deseo que el curso empiece bien. Hay que intentarlo. No hay que dejarse llevar por ningún dramatismo inicial. Es posible que los colegios sean zonas más seguras que otros sitios donde estén los niños.

Estamos en condiciones. Tenemos unos profesores muy preparados. El sistema educativo cumple una función socializadora.

Tuvimos un compromiso inicial para el 27 de agosto, pero no está confirmado. No sé si se llega tarde o temprano, la mayoría tiene los protocolos preparados. Entre todos hay que dar una imagen de tranquilidad. Conviene que apuremos los plazos. No se está llegando tarde. Ha habido más reuniones, ha habido ya protocolos intercambiados, pero conviene matizar.

Hubo ya una reunión antes del verano.