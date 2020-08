"Se buscan urbanitas para los pueblos de la España vacía con buenas ideas y sentimiento de arraigo"

El hilo de historias de esta semana está relacionado con proyectos emprendedores y originales que están teniendo lugar en la España vacía. El primero, va destinado a ayudar a los "urbanitas" que quieren mudarse al pueblo.

La idea de trasladarse a vivir a un sitio alejado de la masificación y más en estas circunstancias de pandemia, suena muy apetecible pero no es sencilla. Debemos tener en cuenta muchos factores: cómo es el pueblo de destino, con qué servicios cuenta, de qué manera desarrollaremos allí nuestro trabajo, si emprenderemos o no, etc. Hace cuatro años, un ingeniero agrónomo de Soria, Enrique Martínez, se percató de que no solo los "urbanitas" necesitaban planificar bien su traslado, también los municipios que acogen. Así nació el "Proyecto Arraigo", a través de la empresa "Energía y Activos Rurales" que media entre el municipio y sus posibles futuros habitantes.

"Hemos trabajado en más de 50 pueblos de toda España y han ayudado a más de 200 familias, muchas con niños. Hemos notado un incremento de consultas a raíz de la crisis del COVID -alrededor de un 20%- por la implantación del teletrabajo en las empresas", asegura el emprendedor. Se interesan por la iniciativa tanto particulares, como ayuntamientos que pasan unas primeras cribas para asegurar la viabilidad de sus candidaturas. No es imprescindible trabajar en la zona pero sí residir en el municipio" Si un pueblo quiere ser parte de esta red, debe cumplir también una serie de requisitos como sufrir despoblación y aceptar que un equipo del proyecto les visite y asesore.

Visitamos varios municipios inscritos en el programa para comprobar sobre el terreno cómo funciona. En Horcajo de la Sierra, dentro de la Comunidad de Madrid, Sandra, su marido y su bebé se han instalado recientemente gracias a este proyecto y aseguran que les compensa a pesar de algunas deficiencias en servicios que deberían solucionarse precisamente "para que la gente se instale en los pueblos de forma permanente". En otro pueblo, La Serna del Monte, también en la sierra de Madrid, charlamos con Eduardo que se ha mudado allí a raíz de la pandemia con sus cuatro hijos, "estaba cansado de vivir en una casa tan pequeña, los niños en el pueblo pueden jugar tranquilos".

Los Ayuntamientos están muy implicados con la iniciativa y ayudan a financiarla porque necesitaban "de un plan como éste para fomentar la vida en el pueblo" tal y contado tanto el teniente de alcalde de Horcajo, al que han llegado siete familias con este plan, Adrián Manzanares, como el veterano alcalde de La Serna, de unos 90 habitantes, Francisco González, suma estos otros retos: "hace falta que la gente que tiene sus casas vacías o abandonadas aquí las pongan en alquiler o venta".

En definitiva, tanto pueblos como particulares, "necesitan que las administraciones apoyen, desarrollen y completen este tipo de planes imprescindibles para tejer una red fuerte de vida en la España rural", han asegurado los vecinos de estos pueblos donde los niños están volviendo a jugar en los parques durante todo el año".

También hablamos en este hilo de una iniciativa relacionada con la cultura en bodegas de vino, con un ganadero emprendedor y de un proyecto que está a punto de materializarse en Tierra de Campos, comarca situada en Castilla y León: "la primera óptica móvil de España". Se llama "Gafas Van" y la idea de su creador, Daniel Paniagua, es que todos sus habitantes puedan tener acceso a este servicio básico, imprescindible para garantizar la calidad de vida de sus habitantes.