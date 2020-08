'La boda de Rosa', la reafirmación de nuestras propias vidas

Icíar Bollaín nos lleva de boda a La boda de Rosa. La boda de Rosa ha inaugurado la edición de este año del Festival de cine español de Málaga, luego conoceremos otras películas que se verán allí durante estos días. También llega a las pantallas Un amigo extraordinario con Tom Hanks haciendo de Fred Rogers, un presentador de programas infantiles en Estados Unidos. Y llegan más películas a los cines, por ejemplo Un plan irresistible con Steve Carell asesorando a un militar retirado que quiere ganar las elecciones a la alcaldía de su pueblo. También se estrena El glorioso caos de la vida, la historia de una adolescente que se enamora perdidamente de un chico mayor que ella. Les hablaremos de Proyecto Power, una película protagonizada por Jaime Fox que se puede ver ya en Netflix. Hemos charlado por Candela Peña, la protagonista de La boda de Rosa, que ha pasado buena parte de los últimos meses en la Isla del Hierro rodando la segunda temporada de la serie. Y hablando de series de televisión, les vamos a contar de qué trata Hipócrates una serie que se puede ver ya en la plataforma Filmin.



La boda de Rosa (Icíar Bollaín)

Dice Icíar Bollaín que su padre dividía a las personas en dos tipos: "los que iban con la carretilla (todos vamos con una carretilla) boca arriba y entonces te va cayendo todo, como Rosa, y hay gente que va con la carretilla boca abajo y las cosas resbalan, como los hermanos de Rosa en la película. Son dos tipos de personas, hay gente que se lo echa todo y gente que no". Y así nació el personaje de Rosa, una mujer totalmente entregada a su familia y a su trabajo y que decide, en un momento dado, que ya no puede más, que tiene que cambiar de vida y dedicar más tiempo a ella misma. Icíar Bollaín supo de este tipo de ceremonias, de personas que deciden comprometerse consigo mismas y junto a Alicia Luna escribió el guion de la película. Una historia con la que se pueden sentir identificadas muchas mujeres... pero también hombres.

Rosa está interpretada por Candela Peña. La actriz vuelve a trabajar con Icíar Bollaín después de Hola, ¿Estás sola? y Te doy mis ojos. Pero La Boda de Rosa es una película coral. Nathalie Poza y Sergi López interpretan a los hermanos de Rosa, unos familiares que organizan un verdadero follón alrededor de esa boda. Porque ese es otro de los temas de la película la incomunicación dentro de la propia familia.

La boda de Rosa tiene un aire festivo y casi berlanguiano. Una comedia que habla de la necesidad de examinar nuestras propias vidas. De establecer en algún momento prioridades; de no dejar escapar los sueños y los deseos y, sobre todo, de no dejarse pisar ni avasallar ni arrollar por las personas que te rodean.

Un amigo extraordinario (Marielle Heller)

Desde 1968 hasta 2001, Fred Rogers dirigió y presentó un programa infantil en la cadena de televisión pública estadounidense. Rogers cantaba sentado el piano y hablaba con distintos personajes de peluche. Los niños le adoraban. Todos los programas empezaban de la misma manera. Fred Rogers entraba por una puerta. Se quitaba la chaqueta y los zapatos y se ponía unas zapatillas y un jersey de casa. Era una forma de explicar con gestos que era la hora de dejar de trabajar y ponerse a jugar. Fred Rogers murió en 2003, pero ha seguido siendo un personaje muy conocido en los Estados Unidos gracias a la redifusión de sus programas por televisión o por Youtube.

La película Un amigo extraordinario está basada en la vida de este personaje y en la amistad que entabló con un periodista, Tom Junod, cuando a éste le encargaron redactar un artículo sobre su figura. El periodista intentaba descubrir qué clase de persona había detrás del personaje televisivo y si era el ser desinteresado y puro que aparecía en las pantallas y que conseguía una comunicación fluida y sincera con los niños.

Desde que comenzó a prepararse el proyecto, los productores y guionistas de Un amigo extraordinario querían a Tom Hanks como protagonista. Hanks había leído el guion del film varias veces, pero había rechazado hacer de Fred Rogers. En primer lugar, porque no quería interpretar a otro personaje real y en segundo lugar porque, cuando comenzaron a emitirse los programas de Fred Rogers él era ya un adolescente y no los veía. Sin embargo, cuando se hizo cargo del film su amiga, la directora Marielle Heller, Tom Hanks aceptó el papel. A Hanks le había encantado la primera película de esta realizadora, The Diary of a Teenage Girl, y vio la oportunidad de profundizar en uno de los temas que trata el film: el poder de la empatía, es decir, cómo unas personas son capaces de conectar con millones con solo aparecer en las pantallas de cine o de televisión.

Además, Fred Rogers admiraba profundamente a Tom Hanks. Por ejemplo, era un gran fan de Forrest Gump, un film que vio unas 15 veces, según explicaron sus familiares.

Gracias a Un amigo extraordinario Tom Hanks consiguió su sexta nominación a los Oscar. En la película, como escuchamos, canta varias veces, tal y como hacía Fred Rogers. Quizá Un amigo extraordinario tenga interés para el público norteamericano porque allí muchas personas han crecido viendo sus programas, pero aquí, en España, es un personaje absolutamente desconocido y la película no tiene demasiado gancho. Además, cuesta creer en una persona tan buena y pura, casi un ángel caído en la Tierra. Pero, en fín, así dicen que era en realidad Fred Rogers, Un amigo extraordinario.

Un plan irresistible (Jon Stewart)

Cuando el estratega más destacado del Comité Nacional Demócrata, Gary Zimmer, ve un vídeo del coronel retirado de la Marina Jack Hastings defendiendo los derechos de los trabajadores locales sin papeles, cree inmediatamente haber descubierto la clave para recuperar a los votantes de la América profunda. Un plan irresistible arranca con esta escena del coronel, guiño al discurso estrella del clásico de Capra Caballero sin espada. Este discurso hace que Gary, interpretado por Steve Carell, se presente por sorpresa en la granja de Hastings, en la campestre localidad de Deerlaken, para persuadir a este marine retirado y sin convicciones políticas de que debe presentarse como candidato a la alcaldía.

Descolocado, en ocasiones, por la hospitalidad de los habitantes de Deerlaken, Zimmer, apoyado únicamente por voluntarios inexpertos, tendrá que enfrentarse a su némesis, Faith, enviada por el Comité Nacional Republicano para luchar por la alcaldía. Con Gary y Faith midiendo sus fuerzas, lo que comenzó como una carrera local salta rápidamente al ámbito político nacional, convirtiéndose en un enfrentamiento para conquistar el alma de América.

Escrita y dirigida por Jon Stewart, Un plan irresistible es una comedia sobre lo que ocurre cuando el circo mediático que rodea las elecciones americanas convierte a una pequeña población de Wisconsin en el principal foco de atención político del país. Bebiendo del ágil sentido del humor del director y de su profundo conocimiento de la política estadounidense, Un plan irresistible traza un retrato afilado del sistema político actual.

Aunque la película está rodada con exageraciones absurdas de la campaña y la cultura mediática, la historia está totalmente vinculada al mundo real de la vida y la política estadounidenses. Stewart quería estar seguro de que la historia pasara la prueba de la credibilidad, por eso al escribir el guion, buscó aportaciones de diferentes conocidos de la esfera política. Y efectivamente, han pasado cosas similares a las aquí relatadas, y podrían volver a pasar.

Un plan irresistible nos invita a darnos cuenta de cuántas veces estos procesos acaban siendo algo diametralmente opuesto a un ejercicio cívico y transparente, poniendo el foco en un error del sistema, más que en los propios contrincantes políticos. No hay favoritismos. Con elegancia, Stewart, decide no ponerse del lado de ningún bando y retrata a todos por igual, independientemente de su afiliación o profesión. Con un final gratamente sorprendente y un clip muy interesante post créditos, Un plan irresistible llega para abrir los ojos a aquellos que todavía no los hayan abierto.

El glorioso caos de la vida (Shannon Murphy)

Eliza Scanlen, a quien vimos hace poco como Beth March en la Mujercitas de Greta Wergig, protagoniza el debut cinematográfico de Shannon Murphy como directora. Scanlen, ya en la lista de jóvenes promesas televisivas, da vida a Milla, una adolescente de quince años con cáncer.

Un día Milla se topa con Moses en una estación de tren, un joven adicto al que acaban de echar de casa. Es amor a primera vista. Al menos por parte de ella. Moses es la excusa para abrazar la rebeldía y dejar de ser la chica aplicada que el mundo espera que sea. Moses es su antítesis. Los padres de Milla no están demasiado de acuerdo con su elección. Que su hija se enamore de ese elemento se convierte en su peor pesadilla. Pero Milla ve algo en él que hace que su vida apagada por la enfermedad resurja con algo de esperanza. Así que, viendo el cambio que Moses provoca en ella, aguantarán el tipo por conformarla.

Cuando conocemos a la familia Finlay, parecen una familia de lo más normal, que intenta como puede gestionar el reciente diagnóstico de su hija. Pero a medida que vamos quitando capas a lo que ocurre y profundizamos en la vida de los padres de Milla, descubrimos la disfuncionalidad y las complejas tensiones que ya existían antes.

Basada en una obra de la dramaturga y actriz australiana Rita Kalnejais, quien escribe el guion, El glorioso caos de la vida es una relato completo e intenso sobre una historia de amor poco convencional. No es una historia sobre una chica con cáncer a quien se le augura una muerte prematura, no, sino que es un film sobre una chica que se enamora por primera vez, sobre personajes que sufren adicciones y sobre madurar.

La película está estructurada en capítulos. A lo largo del metraje van apareciendo, casi de forma excesiva, títulos en pantalla que marcan los momentos clave de este drama romántico que parte de la pregunta: ¿cómo amar cuando no tienes nada que perder? Y que cuenta la historia de esta quinceañera que, estando a las puertas de la muerte, se siente más viva que nunca.

Project Power (Henry Joost, Ariel Schulman)

Protagonizada por Jaime Fox junto a Joseph Gordon-Levitt, Proyecto Power nos traslada a la ciudad norteamericana de Nueva Orleans. Para ser más concretos, a uno de los peores barrios de la ciudad. Ejemplo de lo que podía ser cualquier zona deprimida de una ciudad de Estados Unidos y en cuyas calles ha aparecido una nueva droga. La premisa no es muy original, aunque sí los efectos que provoca. Su elaboración, y esto gustará a los amantes de las conspiraciones que visto lo visto últimamente son cada vez más, corre cargo de una sección del ejército de Estados Unidos, que han soltado la mercancía en las calles de manera clandestina para hacer una especie de prueba clínica. Y en esas, nos encontramos con nuestra protagonista, una niña afroamericana entusiasmada con el rap que trapichea con el producto para pagarle las medicinas a su madre. A su lado, un entusiasta policía interpretado por Joseph Gordon-Levitt que consume la sustancia para ‘nivelar la balanza’. Aunque eso, del todo legal, pues no es.

Con la premisa de que el estado es opresor y el individuo es quién puede hacer la diferencia, aparece el personaje de Jaime Fox. Un misterioso exmilitar con un ciego objetivo: encontrar al cerebro de la operación y vengarse de una historia pasada.

Potente visualmente, durante la historia acompañamos a Fox subiendo el escalafón de los distribuidores: desde el camello más pequeño a los líderes de la red de narcotráfico en una escalada de acción, violencia y poderes sobrenaturales. Una vuelta de tuerca a la temática de los superpoderes aunque muy alejado de las películas Marvel o DC a las que estamos acostumbrados.

Con unos personajes perfectamente definidos, alterna hábilmente los momentos de adrenalina con humor y buenos diálogos para mostrarnos una historia que, aunque con tintes originales, da siempre da la sensación de haber visto ya.

Disponible en la plataforma Netflix, la cinta está dirigida Henry Joost y Ariel Schulman, dupla responsable de títulos como las partes 3 y 4 de Paranormal Activity, Viral o Nerve, y que en esta ocasión logran una entretenida cinta de acción con tintes de ciencia ficción a la que por desgracia se le ven las costuras demasiado a menudo. Si lo que buscan en golpes, persecuciones, efectos especiales y música urbana, Proyecto Power va da cara y da lo que promete: una tarde de palomitas sin darle muchas vueltas a la cabeza.