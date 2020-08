Belén Rueda: "Ha sido una resistencia complicada, pero la gente tiene ganas de teatro"

El pasado miércoles 19 de agosto la actriz Belén Rueda debutó en el Teatro Romano de Mérida con 'Penélope'. Con esta obra, donde la actriz tiene el papel protagonista, se acabará el próximo lunes 24 la programación de la 66º edición del Festival Internacional de Teatro de Mérida. A pesar de que el festival no ha podido realizarse con toda su programación, "ha sido una resistencia complicada, pero la gente tiene muchas ganas de teatro", comenta Belén sobre el éxito de venta de entradas y la ampliación de un día más de 'Penélope'.

Para la actriz madrileña es la primera vez que actúa en ese escenario, "como espectadora he venido más veces y siempre he pensado: 'menos mal que no estoy encima del escenario porque es muy impresionante'", comenta. Sin embargo, ahora que está encima de las tablas confiesa que siente "una energía muy poderosa", e incluso al tratarse de un teatro al aire libre, los actores tienen que proyectar más la voz hacia el público. "El primer día que hicimos la representación sentí que subía a los cielos", explica Belén.

La obra está dirigida por Magüi Mira, quien ha hecho una revisión del mito de Penélope, que ha llegado a nosotros como un ejemplo de sumisión y fidelidad. Tras la salida de Ulises de Ítaca hacia la Guerra de Troya, deja a Penélope sola esperando, pero no de una manera inactiva. Magüi trae a Penélope al Teatro de Mérida como una heroína contemporánea "porque durante 20 años no sólo esperaba a Ulises, sino que se inventa argucias para poder gobernar sin parecer que lo hacía", cuenta.

Cada actor tuvo que prepararse su papel durante los meses inciertos del confinamiento, sin saber si podrían representar 'Penélope' o no. "En mi casa mis hijas estaban estudiando también y por las mañanas nos poníamos cada una a estudiar lo suyo", comenta la actriz sobre su papel donde, además de interpretar el texto clásico, también tiene parte de danza.