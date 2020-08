Miguel Herrán y el cielo se toma por asalto

Siete años lleva Daniel Calparsoro con la idea de rodar esta película. Un thriller de atracos con trasfondo social que parte del extrarradio de Madrid y llega hasta Las Torres del centro financiero de la capital. “Nos hemos inspirado en hechos reales, en algunos personajes reales. Hicimos un trabajo de indagación bastante intenso tanto a un lado como a otro de la ley. Todos los golpes o robos que aparecen en la película fueron reales, nosotros los hemos ficcionado, no significa que acabaran así. No nos hemos inspirado en otras películas, sino que hemos intentado describir el crimen organizado patrio tal y como ha sucedido”, explicaba el director en la rueda de prensa posterior a su presentación en el Festival de Málaga.

‘Hasta el cielo’ es un thriller de acción y personajes con muchas capas. Miguel Herrán interpreta a Ángel, un joven marginal que trabaja en un taller y entre fiesta y fiesta en la Fabrik, se enrola en una banda de alucineros. El dinero fácil, la ambición y el desafío de mirar de tú a tú a esos ricos que viven a todo trapo le llevan a embarcarse en un tour de force, entre persecuciones, operaciones y traiciones, para morder su parte del pastel. En ese camino, también tormentoso en lo emocional por el trío amoroso que forma junto a Carolina Yuste y Asia Ortega, descubrirá que no es tan fácil tomar el cielo por asalto.

Calparsoro y el guionista Jorge Guerricaechevarría ponen su mirada en la corrupción transversal y en un ascensor social que no llega a determinadlos pisos. “El personaje empieza entre pirañas y acaba entre tiburones y por eso se lleva algún mordisco. La forma que tienen de trabajar estas bandas organizadas no difiere tanto de cómo trabajan los broker, que estudian las leyes para ver cuánto pueden forzar, cuánto tiempo pueden pasar en prisión, y es algo que también hacen los bancos”, comenta el director.

Un retrato del crimen que bebe al inicio de la película del cine quinqui y muestra que ya no hace falta cambiarse de traje para escalar. “Su aspiración es llegar a las torres, él que se mete ahí e intenta meter un bocado, se lleva un revolcón. Cuando llegas a un nivel en el crimen, acabas accediendo a los mismos mecanismos de blanqueo de dinero que otro tipo de negocios. Los abogados y los bancos son los mismos, no tienen problema en aceptar a un chaval con gorra si llega a su oficina con el capital suficiente para los negocios. Esos dos mundos se juntan y eso lo diferencia del cine quinqui que reflejaba la violencia de la época. Hay no había ninguna progresión, ni se juntaban esas dos realidades, ahora esas dos partes del crimen sí se juntan”, explica el guionista.

Acompañado de un fantástico reparto de secundarios, esa banda de canis que se mueve con soltura en los bajos fondos, Miguel Herrán regresa a Málaga con un personaje que bien podría ser primo del que escribió para él Daniel Guzmán en ‘A cambio de nada’. “Mi personaje tiene muchos matices, tiene ese punto quinqui y ese punto comercial, y creo que se va a encontrar muy a gusto en la época en la que estamos. Ha sido un regalo, primero ‘A cambio de nada’ y ahora esta con otro Dani. Él me pidió aun nivel de compromiso muy grande, era la película de su vida, y lo he dado todo”, cuenta el joven intérprete, quien comparte alguna de las mejores escenas de la película con una sensacional Carolina Yuste.

Estandarte del thriller comercial patrio, Calparsoro combina planeos áreos y acción con un pulso más relajado, con más espacio para perfilar a los personajes, fuegos artificiales intermitentes y un clímax contenido. ‘Hasta el cielo’ tiene previsto su estreno para el próximo 2 de septiembre y es unas de las cintas llamadas a revitalizar la asistencia a las salas en el nuevo curso cinematográfico.