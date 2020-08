El autor de 'Víctor Ros' amenaza con acciones judiciales si se contagia al dar clase de manera presencial

Jerónimo Tristante es el autor de la exitosa saga de novelas ‘Víctor Ros’, entre otras muchas creaciones de misterio, aventuras, intriga y de ambientación histórica. Pero estos días es noticia por su otra faceta, la de profesor de instituto de Biología y Geología, profesión que ejerce desde hace 23 años.

El pasado jueves presentó en el registro de la Consejería de Educación de Murcia una instancia en la que solicita a la Administración regional que no le obligue a ejercer la docencia de forma presencial y donde advierte de posibles acciones judiciales si finalmente tiene que acudir y se contagia.

Él es experto en microbiología y ha explicado los motivos que le han llevado a tomar esta decisión en ‘La Ventana’ con Roberto Sánchez.

Lo primero que ha subrayado es que no se niega a acudir a su centro, sino que insta a su comunidad a descartar una vuelta al cole presencial: “Ni me niego a trabajar ni me niego a acudir a mi centro. (…) Yo el 1 de septiembre si la enseñanza es presencial estaré en mi instituto”.

“Ahora mismo no se dan las circunstancias para una vuelta a las aulas en la Región de Murcia”, explica Tristante que señala la incoherencia que supone que la comunidad autónoma haya limitado a 6 el número máximo de personas que pueden reunirse mientras “pretenden que los profesores y las criaturas nos metamos en espacios cerrados en grupos de 32”.

“No hace falta ser un especialista en esto. Cualquiera puede entender que en una pandemia hay que separar a la gente lo máximo posible”, explica el profesor de Biología y Geología.

Jerónimo Tristante está convencido de que con las ratios de los colegios de la Región de Murcia, la vuelta al cole “es el bombazo que necesita la pandemia ya para llevarse por delante a todo el mundo”; y lamenta: “estar regido por gente así la verdad es que da miedo”.

El escritor de la saga Víctor Ros asegura que él es el primero que desearía volver a las aulas, pero está convencido de que no es posible hacerlo de forma segura: “Hasta que le virus no esté erradicado no vamos a poder volver a tener normalidad”.

“¿Qué es mejor? ¿Que tu hijo esté en tu casa o que pongas en riesgo la vida de tu hijo?”, se pregunta Tristante. Este profesor de la Región de Murcia cree que “lo más sensato” en estos momentos es la educación de forma telemática porque una alternativa segura -señala- no es viable: “Probablemente tendríamos que ir a ratios de 10 que eso aquí en la Región de Murcia es ciencia ficción”.

Aprovechando su intervención en la Cadena SER, Jerónimo Tristante ha contado que ya ha terminado de escribir la última novela de la saga Víctor Ros que estará disponible en primavera.