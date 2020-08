"Lo lógico es que no podamos tener amigos futbolistas": César Noval denuncia "actitudes arcaicas" en la RFEF

El asistente arbitral César Noval ha recibido este lunes la notificación de su descenso de categoría de Primera a Segunda División. El afectado, sin embargo, está seguro de que la decisión no tiene nada que ver con su rendimiento. "No han aportado razón alguna", ha esgrimido en El Larguero, resaltando los elementos que lo diferencian del resto del colectivo arbitral.

"Soy uno de los pocos árbitros de Primera División que posee otra segunda profesión desarrollada", comenzó en su explicación el colegiado y también cirujano plástico. "He tenido apariciones recurrentes en prensa y apariciones en televisión como La Resistencia. Esto junto a aparecer en fotos con jugadores de Primera División puede ser un aspecto diferenciador", dejó caer, asegurando que en el Comité Técnico de Árbitros había "comentarios en esa dirección".

Su caso más reciente ha sido la publicación de una imagen del propio César Noval de vacaciones junto a otros profesionales como Dani Parejo, Roberto Soldado, Miguel Ángel Angulo o Asier del Horno. "Lo lógico es que en esta profesión no podamos tener amigos futbolistas", denunció el asistente, incidiendo además en que él no publicó nada al respecto.

Un árbitro asistente de primera ( César Noval) de fiestecita con dos jugadores en activo . ¿No es un poco raro? Y sin distancias que cosas .... pic.twitter.com/FMZhbWdzC8 — Jesús (@sfcadistancia) July 26, 2020

"Lo que tenemos que hacer es normalizar la relación que tienen los diferentes organismos del estamento futbolístico. Surgen amistades y esto es algo maravilloso, no hay que esconderse", ultimó, además de admitir cuál ha sido su primer impulso: "Mi primera reaccion ha sido 'lo dejo 100%' porque no voy a estar en un contexto en el que no me siento cómodo. Ha sido una situación incómoda, pero no es el momento de tomar ninguna decisión", zanjó en su entrevista.

