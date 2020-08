Jose Luis Pazos, ex presidente de CEAPA: "¿Y qué tal si aplazamos el inicio del curso a octubre?"

Un mes más para intentar frenar el avance del coronavirus y hacer al menos una parte de lo que se debería haber hecho en los últimos cuatro meses y no se ha hecho en los colegios e institutos. Es la propuesta que plantea en forma de pregunta el ex presidente de Ceapa y la Fapa Giner de los Ríos, José Luis Pazos, en un reciente artículo sobre el que hemos conversado esta tarde en La Ventana.

'Soy consciente de las enormes dificultades que supone para las familias una propuesta de este tipo, pero es que aquí no sólo hablamos del derecho a la educación sino también del derecho a la salud'. Y Pazos no cree que ambos estén en condiciones de conjugarse en algunas comunidades autónomas, a juzgar por los datos epidemiológicos y el número de profesores y aulas disponibles para afrontar el inminente inicio de las clases. Y eso es algo que preocupa a muchas familias, que se debaten entre el temor a los contagios en las aulas y la angustia y la preocupación de con quien dejar a sus hijos si tienen que trabajar.

'No parece muy lógico como hoy ha hecho la Comunidad de Madrid anunciar a diez días del inicio del curso que se van a contratar 11.000 profesores, cuando eso se debería haber previsto hace meses dentro de la planificación de las plantillas. Hemos tenido los colegios cerrados desde marzo y tampoco se han acometido las obras necesarias y en muchos casos ni siquiera se ha tenido en cuenta el ofrecimiento de espacios públicos, al aire libre o cubiertos, que han brindado los ayuntamientos para poder habilitar aulas reduciendo así la ratio de alumnos'. Para garantizar grupos de no más de quince alumnos hay que desdoblar las aulas, ¿dónde les van a meter?'.

'Muchas comunidades no han hecho los deberes, les ha pillado el toro y ahora intentan desviar la atención con medidas improvisadas para hacer ver qué están haciendo cosas que no han hecho. Anunciar ahora, como ha hecho Madrid 70.000 ordenadores está bien, pero es que en Madrid hay un millón de alumnos. Y en cuanto a lo de las cámaras para videoconferencias, ¿alguien sabe lo que es realmente educar?. Con todos mis respetos, los profesores no son presentadores de televisión'.

'Necesitamos tiempo, ya que las cosas no se han hecho bien, para al menos hacer algo antes de que los alumnos vuelvan a clase. Tal y como están las cosas creo que sería mejor no hacer coincidir la vuelta al trabajo en toda su plenitud después de las vacaciones con la vuelta al colegio, por lo menos en algunos territorios, los que están peor. Donde se pueda empezar que se empiece pero no creo que eso sea posible en todas partes'.

Pazos lamenta que se esté descargando una responsabilidad excesiva en los equipos directivos de los colegios y en los propios profesores. 'Llevamos años reclamando la presencia de enfermeros escolares en los centros educativos, no se puede pretender que expertos en educación asuman responsabilidades sobre cuestiones sanitarias. La figura del coordinador Covid debería recaer en un profesional sanitario y no en un docente. Si yo fuera profesor o director de centro me pensaría muy mucho firmar o no determinadas funciones'. Pazos pide 'escuchar más a los que saben' y pone con ejemplo a la Comunidad Valenciana, 'donde sí se han pactado y consensuado todas las medidas entre la administración, los colegios, el profesorado y los padres de alumnos'.

Pazos cree también que la educación a distancia no es una solución. 'Se ha demostrado que fue un fracaso en el último trimestre de curso, sin haber hecho nada nuevo ¿por qué tenemos que pensar que va a funcionar ahora?'. Además, cree que la enseñanza online no puede sustituir la obligación que tienen las autoridades educativas de proporcionar educación presencial en las etapas obligatorias.'No soy un experto jurista pero una cosa es tener que recurrir a ello cuando estábamos confinados y otra cosa es hacerlo ahora. Tengo mis dudas sobre si una comunidad puede establecer un modelo semipresencial sin haber declarado el estado de alarma, quizá tendría que solicitarlo antes para aplicar esa medida'.