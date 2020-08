El testimonio de una enfermera sobre los antimascarillas: "Lo que están haciendo es luchar contra nosotros"

Tras la manifestación que organizaron negacionistas de la pandemia y antivacunas hace una semana sin respetar la distancia de seguridad y -en muchos casos- sin mascarilla conocimos queuno de los asistentes tuvo que ser ingresado en estado grave por COVID-19.

Después de esa protesta, se ha hecho viral el vídeo de una persona que llevaba meses trabajando y poniendo en riesgo su salud para salvar a personas infectadas (también este negacionista que ha terminado en el hospital); ella es María Ramírez,una enfermera valenciana que, tras ver las imágenes de esa manifestación, decidió grabar un vídeo donde, con enfado e impotencia, decía: “Hace solo cuatro meses 47 millones de personas estábamos luchando codo con codo contra un virus mortal. Y cuatro meses después, parte de esos 47 millones de personas lo que están haciendo es luchar contra nosotros (…) diciendo barbaridades como que este virus no existe cuando hemos visto morir a tanta gente por culpa de él”.

Esta tarde hemos invitado a asomarse a 'La Ventana' a esta enfermera de un Centro de Salud en Montroy, Valencia. Ella decidió grabar el vídeo tras la manifestación de negacionistas de la pandemia y antivacunas. Explica que existe una corriente que culpabiliza a los sanitarios y no comprende el motivo. Quienes trabajan con ella le dicen que ha puesto a voz a lo que todos sienten al ver ese tipo de imágenes.

Ramírez asegura sentirse frustrada y con cansancio acumulado: “Estamos trabajando durísimo para desde atención primaria poder atajar esto cuanto antes” y señala la importancia del nosotros por delante del yo; lo fundamental del trabajo en equipo: “Mi equipo es maravilloso y trabajador”.

María Ramírez entendía hasta hace bien poco que estábamos llegando al final del túnel oscuro que ha tenido que atravesar la sociedad, pero ve que finalmente no ha sido así y ahora se suma a la situación actual la preocupación de lo que pasará el mes que viene: “Esperamos septiembre con muchísima incertidumbre. Con mucha expectación. A ver cómo va a ser la vuelta al colegio”, ha contado en la SER.

Esta enfermera valenciana ha explicado en ‘La Ventana’ con Roberto Sánchez que en el centro de salud en el que trabaja ya habían reanudado las consultas habituales, las visitas domiciliarias y el trabajo corriente, aunque progresivamente han ido apareciendo más casos positivos: “La situación empieza a complicarse día a día”

Entiende que si España es ahora líder europeo en el número de contagios se debe al comportamiento de personas que no creen en el virus o que no se toman en serio las medidas de seguridad; aunque también señala que la zona en la que ella trabaja no está marcada por ese tipo de comportamientos: “Estoy muy orgullosa de la zona que cubrimos nosotros porque os puedo asegurar que más del 95% hace caso a las recomendaciones”.

Sobre la diferencia en la preocupación y la atención a las medidas de seguridad entre jóvenes y mayores, asegura que“el sector de la población joven ha tomado el pensamiento de «esto no va conmigo» o «si me contagio no me va a pasar nada»”.