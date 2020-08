Mascarillas, grupos burbuja y cómo actuar en el comedor: las dudas y riesgos de la vuelta al cole

El doctor Quique Bassat, uno de los autores del documento publicado recientemente por la Sociedad Española de Pediatría en el que se aportan una serie de recomendaciones de los pediatras para una vuelta al cole lo más segura posible en la situación actual de pandemia del coronavirus, ha sido entrevistado este miércoles en 'Hora 25' para responder algunas de las dudas más frecuentes de cara a la reapertura de las escuelas y centros educativos.

¿Podrían confundirse síntomas de una gripe con los del coronavirus? ¿Hay pruebas para la gripe?

Hay pruebas y test rápidos, incluso más sencillos para la gripe y otros virus respiratorios. El gran problema será diagnosticar el COVID en los colegios, más que los otros virus.

¿Los nuevos hábitos de higiene y contactos van a reducir el número de contagios de esas otras infecciones?

Creo que sí. Se está viendo en otros países en los que han disminuido las infecciones virales por otros virus. El uso de las mascarillas también es un factor protector para cualquier infección respiratoria.

En la lista de medidas para la vuelta al cole, ¿cuál es la más importante?

Lo más importante es intentar combinar todas las medidas para minimizar el riesgo de transmisión. Somos conscientes que a veces implementar todo esto no es sencillo, pero si tuviera que escoger uno, probablemente sería el uso las mascarillas.

¿Es efectivo reducir el tamaño de los grupos por clase?

Hay que tener claro que los grupos burbuja no disminuyen el riesgo de transmisión. Pueden darse casos dentro de estos grupos. Lo que pasa es que facilitan la trazabilidad de los contactos y el estudio de los contactos, así como el aislamiento selectivo y a no perjudicar la resto de la escuela. Si no existieran estos grupos burbuja, uno o dos casos harían cerrar la escuela entera. Con estos grupos burbuja bien implementados se podría aislar selectivamente y no perjudicar al resto de la escuela.

¿Cómo hay que actuar en el comedor?

En el comedor tendremos que intentar respetar la distancia física al máximo posible, porque no se puede usar la mascarilla y será escalonar los horarios de las comidas para que no coincidan muchos niños.

¿Necesitan los niños psicológicamente ir a clase y hacer su vida?

Soy el primer defensor de la vuelta al cole, pero no puede darse en cualquier caso. Hay que estar pendientes de la situación epidemiológica. Estamos en una situación de muy peligrosa y si esta situación empeora, tendremos que plantearnos si la vuelta al cole es factible.

¿Algún consejo para los padres?

Nos estamos preocupando mucho por los niños, pero los niños no son los grandes vulnerables. Los grandes vulnerables son los ancianos y enfermos crónicos. La vuelta al cole es relativamente segura para los niños, pero a los que hay que proteger es a los contactos adultos de los niños en el interior del colegio y cuando regresen a las casas.

¿Los niños son supercontagiadores o no?

Los niños han sufrido una especie de montaña rusa. Se les acusó de ser supercontagiadores y por eso estuvieron confinados de forma mucho más estricta que los alumnos, luego se dijo que no contagiaban nada, y ahora empezamos a tener más claro que sí que contagian tanto a niños como a adultos. Este estudio demuestra que en condiciones parecidas a las escuelas va a haber transmisión y no tenemos que tenerle miedo, pero se puede reducir el riesgo si las medidas están bien implementadas.