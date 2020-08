A la espera de los resultados de una PCR ocho días después de hacérsela

El suegro de Javier dio positivo por coronavirus tras hacerse una PCR en el trabajo. Como marcan los protocolos, todos los familiares con los que había tenido contacto debían guardar cuarentena y hacerse la prueba también, así que Javier fue a su centro de salud el pasado 18 de agosto y le dijeron que en 48 horas tendría los resultados. "Cuando llegó ese día y no nos habían dicho nada, llamé. Nos dijeron que estaban con retraso y yo pensé que conforme estábamos en Madrid, era normal", cuenta en Hora 25. El lunes pasado volvió a llamar y su interlocutor reconoció que había "un retraso serio" y le pidió paciencia. Este miércoles, se han puesto en contacto con él confesando sentir "vergüenza" por la espera: "Me han dicho que todos los centros de salud que derivan las pruebas al hospital Clínico están con un retraso tremendo porque no hay reactivos".

El presidente de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (AETEL), Juan Carlos Rodríguez, explica que las máquinas que se utilizan para hacer los test de forma masiva necesitan esos reactivos para tener esos resultados. Hay máquinas que son capaces de hacer cien PCR de una vez, pero al mismo tiempo necesitan muchos reactivos de los que ahora escasean, por eso se han dejado de lado esos grandes aparatos y se están utilizando otros más pequeños que hacen 40 ó 50 PCR simultáneos. "Tenemos un problema con el acúmulo de los reactivos. En Cataluña, Aragón, Castilla y León, Andalucía y, sobre todo, en Madrid, yo creo que los dirigentes no han tomado las medidas necesarias para que en estos dos meses que nos ha dado tregua la pandemia se hiciera un almacenaje", lamenta Rodríguez, que, por otro lado, sí considera que se hizo suficiente acopio de Equipos de Protección Individual, las llamadas EPIs.

En un momento en el que "lo más importante es buscar los positivos asintomáticos", Rodríguez critica también la falta de personal: "No se han contratado suficientes técnicos superiores de laboratorio para hacer las PCR. Deberían estar trabajando en tres turnos -mañana, tarde y noche- como pasa en otras comunidades como Castilla y León, Asturias y País Vasco , donde se ha llegado a duplicar la plantilla". También recuerda que "sin personal sanitario que siga el rastro de esos pacientes a los que se le ha hecho la PCR, no hay una epidemia que se pueda controlar".

Desde AETEL critican duramente que por esas razones, la falta de almacenaje y de personal, "España no está en estos momentos ni al 50% de su capacidad para hacer PCR".