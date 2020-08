Mascarilla desde los 6 años y toma de temperatura: los planes de Educación para volver al colegio

El Gobierno ha convocado este jueves a los consejeros de Educación de las comunidades autónomas a una reunión con los ministros de Sanidad, Educación y Formación Profesional, y Política Territorial para cerrar los flecos de la vuelta al colegio en plena pandemia por el coronavirus.

El curso escolar comenzará en distintas fechas a lo largo del mes de septiembre en función de las comunidades autónomas, con la convocatoria de huelga docente en Madrid que planea también sobre otras regiones. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, que ha pasado esta mañana por los micrófonos de la Cadena SER, ha pedido comparecer en el Congreso.

Estas han sido las principales reflexiones de la ministra de Educación en la Cadena SER a pocos días del regreso a las aulas.

Vuelta al cole presencial

"La vuelta al cole tiene que se presencial. No podemos cargar a las familias con más incertidumbre. Nos toca revisar parte del trabajo que ya hicimos. Desde mayo lo conocen ese trabajo las comunidades, por lo tanto, no partimos de cero".

"Hay dos documentos importantes de base. Uno de vuelta a clase con 14 puntos que sigue vigente. Y otro, elaborado con Sanidad sobre prevención e higiene que también sigue vigente. Ahora queremos ajustar cuestiones como el uso más o menos generalizado de la mascarilla".

"En España, no está ocurriendo nada diferente a lo que está ocurriendo en otros países. Todos estamos en la adaptación a la realidad de septiembre en el ámbito escolar".

Declaración responsable de los padres de que el niño está en condiciones

"Hay dos fórmulas que estamos manejando. Una es la declaración responsable de los padres. Hemos de recordar que la salud y la seguridad empieza ya desde los desayunos de casa. Cualquiera que tenga hijos lo sabe. En el desayuno, los padres perciben cómo está el niño. Por lo tanto, una declaración responsable de que el niño está en condiciones, que no tiene afección sanitaria. Otra fórmula puede ser que haya un conocimiento fehaciente por parte de los padres de que esto ha de ser así, con respuesta específica al centro escolar".

Toma de temperatura

"Mañana jueves lo cerraremos. La toma de la temperatura en la entrada puede originar colas. Hay opciones: pedir a los padres que no manden a los niños con fiebre o la toma en las clases".

"Hay cuatro reglas básicas a tener en cuenta en las aulas: ventilación, limpieza de manos, distancia interpersonal y las clases burbujas como familias que nos permiten estar más tranquilos".

¿Qué hacer ante un caso sospechoso?

"Mañana jueves se presentan dos documentos. Uno de ellos es específico sanitario y responde a preguntas como qué pasa cuando hay un caso sospechoso. La escuela debe aportar la información a los servcios de salud".

"Lo primero es la detección precoz, una vez detectado se notifica al centro de salud que define qué hacer. El profesor saca al alumno del grupo y lo aísla. Por supuesto los dos deben ir con la mascarilla".

¿Qué pasa con las familias que deban asumir cuarentenas?

"Estamos trabajando en escenarios como una baja por un niño cuarentenado o un permiso retribuido. No está decidido. Si hay un menor, éste debe de estar acompañado por un adulto".

"Hay tiempo aún de gestionarlo porque ya conocemos lo que es una baja laboral. Las prisas no se acomodan con la realidad. Quiero destacar el trabajo que las direcciones de los colegios están haciendo desde junio".

Alumnos vulnerables por enfermedad

"Habrá causas justificadas. Y estar inmerso en un grupo de riesgo tanto para docentes como para alumnos son causas para no acudir a la escuela. Si no, quiero recordar a los padres que no llevar a los hijos al colegio es absentismo. La educación es beneficiosa y no puede ser sustituida por el ámbito domiciliario".

Acusaciones de Podemos de falta de liderazgo

"Nunca se lo he escuchado decir a nadie, pero esto no me va a distraer. Si se refiere al fondo COVID de 2.000 millones a las comunidades es algo que se aprobó en Consejo de Ministros".

"No le pregunté a Pablo Iglesias por las críticas porque no las he escuchado. No voy a distraerme. Hay mucho trabajo".

"El Gobierno está compuesto por dos partidos políticos que tienen distintos acentos, pero que trabajan juntos por la ciudadanía".

"Exceso de alarma"



"Creo que hay un exceso de alarma sobre la vuelta al cole suscitado por mucho movimiento político y mediático. En todos los países estamos con la misma incertidumbre por la evolución de la pandemia".

"En Alemania, el 3 de agosto entró el primer lander al colegio y aún hoy no ha entrado el último. En unos lander hay mascarillas obligatorias y en otras lo están estudiando. En España hay una alarma excesiva con que no se sabe. Sí se sabe. Los niños deben desarrollar su proceso educativo".