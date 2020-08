"Cada película de Nolan es un motivo para llevar a mucha gente al cine"

Si hablamos de actualidad en el cine no podemos olvidarnos de uno de los nombres de moda en Hollywood, Robert Pattinson. A la mayoría de espectadores le asocien con su personaje de Edward Cullen, el vampiro protagonista en Crepúsculo, una saga de películas que fue todo un fenómeno adolescente. A pesar de estar considerada como una de las peores de la historia del cine, la saga Crepúsculo descubrió una pareja de actores, Robert Pattinson y Kristen Stewart, "que son de lo mejorcito que hay hoy en día en Hollywood", comenta Jaume Ripoll, co-fundador y director editorial de Filmin.

Con su papel en Crepúsculo, Pattinson corría el riesgo de quedarse encasillado para siempre en su papel de vampiro, algo que les ha pasado a muchos jóvenes actores y que luego les ha dificultado tener una buena carrera. Sin embargo Pattinson, quien ahora está en su mejor momento: encarnará a Batman en la próxima película, ha triunfado en el cine de autor y ha sido elogiado por la crítica por sus actuaciones en películas como ‘El Faro’ o ‘High Life’. "Nadie podía imaginar que ese vampiro iba a convertirse en un referente del cine autoral de los últimos 10 años", explica Jaume sobre la inquietud y vocación del actor de huir de ese tipo de cine.

Sobre la nueva película de Batman que se estrenará en 2021, Jaume prefiere no hacer valoraciones todavía: "Con Batman siempre hay incógnitas, está por ver si este Batman está a la altura del tráiler que hemos podido ver o si será una operación fallida".

'Tenet', el gran estreno del verano

Esta tarde se ha estrenado 'Tenet', la nueva película de Christopher Nolan y donde también actúa Robert Pattinson. Aunque todavía no ha visto el filme, "del cine de Nolan admiro cómo juega con los tiempos y la estructura de las películas para seguir sorprendiendo en un mundo tan saturado como el nuestro", comenta Jaume.

Según nuestro invitado, en muchas de sus películas, Nolan "falla" cuando los personajes se tienen que relacionar emocionalmente con otros, "por eso digo que le falta corazón", dice. Sin embargo, la relación romántica está muy conseguida en su segunda película 'Memento', "es básicamente una historia de amor contada de otra manera, en formato de cine negro". Gracias a la originalidad, recuerda Jaume, "cada película de Nola es un motivo para llevar a mucha gente al cine".

Festival de Cine de Málaga

En el Festival de Cine de Málaga hoy la atención está puesta en un documental que es también un testamento, la última entrevista con Pau Donés, una charla con Jordi Évole que ahora toma forma de documental con el título de ‘Eso que tú me das’. Fue el propio cantante quien quiso tener una última conversación, pero "él no quería hablar de la muerte, no le tenía miedo, sino que quería charlar sobre la vida", cuenta José Manuel Romero, desde el Festival de Málaga.

Tras grabar el documental, Jordi Évole habla de la forma de ser y de vivir de Pau Donés: "que todos los mensajes que lanza en la entrevista sean positivos es maravilloso, no hay maldad en él". El documental se estrenará solo en cines el próximo 8 de octubre, quieren que sea también un gesto con las salas en este momento y destinar la recaudación a la investigación del cáncer.

Romero nos avanza que la película 'Las niñas', el debut en la dirección de Pilar Palomero, es una de las favoritas hasta ahora: "una película fantástica, llena detalles y sutileza, que nos lleva a la España del 92 en un colegio de monjas y el despertar, la educación sexual, de unas niñas que en la escuela aprendían unas cosas y luego en la tele veían a Raffaela Carra o leían la Superop".