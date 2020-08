Óscar Camps: ''La pandemia ha beneficiado a los radicales que quieren meter miedo con la inmigración"

La inmigración es un tema que sigue preocupando al cine, que lo aborda de dos maneras distintas, en el Festival de Málaga. Por un lado, con un duro y emotivo documental, Cartas mojadas, en el que la directora Paula Palacios ha metido la cámara en una de las embarcaciones del Proactiva Open Arms, la ONG que coordina Óscar Camps y que rescata a los inmigrantes de morir ahogados en el Mediterráneo.

"Es importante para seguir contando y llenando las redes sociales y las plataformas digitales con documentales y películas que relaten lo que de verdad ocurre para que no venza en la calle ese relato de que tenemos que protegernos de la inmigración, de que son una amenaza, que si los menas… esa forma de deshumanizar cuando el principio básico de la solidaridad es no dejar a nadie atrás, y eso incluye a las personas que migran y a los que solicitan asilo", nos dice Camps a punto de embargar en otra misión de la organización que creó hace unos años y que en 2018 no cesó de ocupar esos titulares en televisiones, radios y periódicos por el rescate del Aquarius.

Decía Judith Butler, que la fotografía guarda relación con la intervención, pero fotografiar no es lo mismo que intervenir. Esa ha sido la gran reflexión del fotoperiodismo y el activismo en los últimos años. ¿Puede el Aquarius como símbolo, o la fotografía del niño Aylán muerto en una playa de Turquía llevarnos a actuar? Óscar Camps sabe que imagen y acción van de la mano y que hay algunas instantáneas, algunos símbolos capaces de dar el salto. Ahí se enmarca este documental, que tiene más de acción que de demostración.

"Por eso es importante informar y documentar, para acabar con este racismo que impera, por decirlo de una forma radical, porque eso son connotaciones racistas que hacen que se diferencia a unos inmigrantes que otros, o que un partido político premie a un grupo migrante porque venga de cierto sitio o porque tengan similitudes de idioma o religión”, nos dice a la Cadena SER Óscar Camps, abordo de una nueva embarcación en la que saldrá al Mediterráneo. El activista iba a estar en el festival, pero la realidad le ha llevado a seguir cumpliendo con la labor que viene desempeñando desde hace años.

La potencia de esta película, producida por Isabel Coixet, es que sirve de testimonio del día a día de los voluntarios de la ONG, de las desdichas de esos migrantes de África u Oriente Medio, que buscan llegar a Europa para no morir de hambre, de la guerra o de la persecución. La cámara sigue a varios migrantes. Mujeres con sus bebés a bordo. Mujeres que cuenta lo que vivieron en sus países de origen. Cánticos en medio del mar cuando cesa el mal tiempo y llega el sol a la cubierta de la embarcación. Todo contextualizado con las medidas políticas que Italia y otros países iban tomando en medio de la travesía.

Esa deshumanización, que puede venir de una imagen sin contexto, es todo lo que evita este documental, que parece haber sido concebido para luchar contra aquello que decía Sontag de corromper la fotografía. La pensadora, en una discusión con Butler, dijo: “Sufrir es una cosa; otra es convivir con las imágenes fotográficas del sufrimiento, que no necesariamente fortifican la conciencia ni la capacidad de compasión. También pueden corromperlas”

Después de la crisis del coronavirus, nos cuenta el fundador y director de Proactiva Open Arms, las cosas están descontroladas en Europa, que no está haciendo nada para solucionar este crimen. “Siguen llegando pateras a Malta, a Italia, al sur de España, en Grecia parece que las autoridades están tomando actividades fuera de control como abandonar a familias enteras en bote salvavidas, así que no sé qué hace Europa, en todo caso ser permisiva con los abusos en su territorio. Creo que los países que firmaron los convenios internacionales deben cumplirlos, y Europa debería amenazar a aquellos que incumplen los derechos humanos, porque lo que está pasando en Grecia y otros lugares clama al cielo", afirma.

Se refiera Camps, a la firma de acuerdos de países europeos con otros países en guerra para que retengan a los refugiados que tratan de huir. "Europa deja mucho que desear, no está haciendo nada además de permitir convenios turbios”. De modo que la pandemia ha servido de excusa para implantar nuevas medidas que solucionen la situación. “Si a eso le añadimos una pandemia global, que evidentemente sirve de excusa para establecer protocolos de seguridad más estrictos, pues no va a ayudar”.

En España hemos visto las imágenes de vecinos de pueblos que se manifestaban contra personas que vienen a nuestro país a sobrevivir, con el apoyo, dice Camps, de la extrema derecha de Europa y también de España. “La extrema derecha, al carecer de programa de ningún tipo, siempre usará el miedo y cualquier cosa que genere miedo. Si el único programa que tienen es la bandera, el odio y el conflicto, pues cualquier cosa que encuentren va a ser utilizada en el mismo sentido. Intoxicar es su máxima, y seguirán haciéndolo, así que la pandemia ha servido para que hostiguen al gobierno por lo que decide, por lo que no… es lamentable que la oposición, en una situación de crisis global, no esté sumando y confunda y difunda fakes. Es ruin y rastrero, pero nos podemos esperar cualquier cosa, porque tenemos unos representantes políticos que dejan bastante que desear”.