La Comunidad de Madrid permite corridas de toros el fin de semana aunque su consejero de Salud las desaconseja

La localidad madrileña de Alcalá de Henares vive en los últimos días envuelta en una polémica por la celebración de tres festejos taurinos (viernes, sábado y domingo) para los que la Comunidad de Madrid ha dado luz verde pese a que su propio consejero de Salud los desaconseja. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios (PSOE) ha explicado en los micrófonos de la Cadena SER que deben evaluarse los riesgos del evento. "Lo que ha sucedido con esta corrida de toros es una chirigota; Enrique López, consejero de Interior y Justicia, el miércoles autorizó el festejo pero por la tarde la Consejería de Sanidad anunció que desaconsejaba la corrida por razones de salud pública. Los dos son consejeros del mismo partido, el PP".

El alcalde asegura que el Ayuntamiento no quiere que se celebren esos festejos taurinos: "No es un debate de 'toros sí, toros no', no tiene que ver con el maltrato animal, tiene que ver con que como alcalde y como vecino no me parece lógico tener un evento que podría congregar hasta a 5.000 personas, con los contagios de COVID que hay en Alcalá de Henares". "Da igual que sean toros, fútbol, baloncesto... no queremos eventos multitudinarios".