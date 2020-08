Un investigador avisa: "Un 60% de los niños con coronavirus no presenta síntomas"

La vuelta al colegio genera múltiples dudas sobre cómo organizar los espacios y trazar las estrategias para minimizar el riesgo de contagio de coronavirus. Saber cómo se comporta el coronavirus en los niños es importante a la hora de elaborar los planes. "Hay abundante literatura científica, en algunos casos contradictoria, que está siendo revisada por las agencias de salud. Lo que se ha visto es que en la primera ola había menos incidencia; en cambio ahora el número de contagios en niños está creciendo. Es lógico porque ahora tienen más contactos y antes estaban confinados", explica Iñaki Comas, investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia, que depende del CSIC.

Este jueves hemos conocido un estudio del hospital Sant Joan de Déu que constata que el contagio entre niños es menor que entre la población en general. Se hizo en campamentos de verano en Barcelona y no es extrapolable a un entorno escolar. "El gran problema que tenemos para saber si los niños contagian más o menos es que muchos son asintomáticos, hasta un 60% no presentan síntomas. En el rango de los 40 años vemos que es un 40% el número de asintomáticos", explica.

Comas afirma que hay evidencia de que probablemente los niños transmita menos, pero para ser más precavidos "tenemos que asumir que transmiten tanto como los adultos".

¿Niños supercontagiadores?

"Lo niños no son supercontagiadores en el sentido que lo utilizamos para otras enfermedades respiratorias. Eso lo tenemos claro. Un ejemplo es la comparación que ha hecho el servicio público de salud de Suecia con Finlandia. Suecia no cerró sus colegios y Finlandia sí lo hizo con un confinamiento más duro. La incidencia de coronavirus en niños fue muy parecida en ambos países. Esto nos indica que la escuela no es un gran foco de transmisión de coronavirus como ocurre con la gripe", sostiene.

Uno de los objetivos es evitar que haya brotes dentro de la escuela. "Si se cumplen las medidas de seguridad e higiene se pueden evitar los grandes brotes en los colegios. Eso no significa que no haya casos. Habrá casos dependiendo de la transmisión que haya en la población en general. En la escuela habrá tantos casos como coronavirus haya fuera de la escuela", explica el investigador.

Mascarilla en el colegio, ¿sí o no? ¿desde qué edad?

El investigador afirma que está claro que a partir de 6 años se puede llevar mascarilla sin problema, pero la discusión está en si en el ámbito escolar dificulta el aprendizaje.

"En algunos países como Alemania o Reino Unido no se está usando la mascarilla. A partir de los 10 años en algunos casos. Y probablemente sea lo que acabará pasando aquí. Al haber burbujas se evita que haya grandes brotes en los colegios", concluye.