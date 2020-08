Este viernes se celebra, salvo giro de última hora, una corrida de toros en Alcalá de Henares y lo hará con público después de que la Comunidad de Madrid lo haya autorizado. Una decisión polémica y que no apoya el Ayuntamiento de la ciudad universitaria y que, además, llega cuando la curva de contagios en la región que preside Díaz Ayuso no para de subir.

Sobre eso ha reflexionado Pedro Blanco en 'Hoy por Hoy', que considera que no tiene "ni sentido ni lógica" autorizar este tipo de eventos cuando a la vez a los madrileños se les dice que no se reúnan con más de diez personas en una terraza o cuando se considera una buena medida reducir el número de alunmnos en el aula en la vuelta al colegio.

"Cuando se pide a la ciudadanía que sea responsable, conviene que se deje claro en qué consiste ser responsable. Si lo responsable es no juntarse más de diez personas en una terraza de un bar a tomar una cerveza, lo responsable no puede ser juntarse a 4.000 personas en una plaza de toros a ver un espectáculo. Es imposible. No tiene ningún sentido. No tiene ninguna lógica. Si lo responsable es que en un aula no haya más de 20 alumnos, lo responsable no puede ser que 5.000 personas hagan cola para entrar a una plaza de toros. No, no lo es.

Por lo tanto, lo único que cabe esperar, y las consecuencias las pagará el empresario, es que la Comunidad de Madrid hoy diga mire usted, lo responsable es que no se celebre ese espectáculo. Hay que ver los riesgos que conllevan que ahora mismo, una Comunidad de Madrid que presenta unos datos malos, objetivamente malos, que se celebran espectáculos que llevan concentraciones de gente de este tipo.

Si pueden ir 5.000 personas a una plaza de toros podrán ir 5000 personas a ver un partido de fútbol cuando vuelva a LaLiga ahora en septiembre, por ejemplo".