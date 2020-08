Rosa Montero: "Escribes intentando darle un pellizco a la vida. Y en esta novela me he acercado más que nunca"

"Cada Pequeña vida es un encierro", dice Rosa Montero, a la que en esta conversación con Pedro Blanco, le sobran las frases que se podrían entrecomillar. Quién no ha deseado escapar de su vida, convertirse en otro, dejarlo todo atrás y renacer. Este es el ansia que mueve a hacer algo incomprensible al protagonista de la nueva novela de Rosa Montero, La buena suerte, editada por Alfaguara y que sale a la venta hoy, 27 de agosto. En el Hoy por Hoy ha charlado con Pedro Blanco sobre su estado de ánimo de cara al lanzamiento: "Estoy muy contenta... con la novela. El resto es una herida, claro", aclara.

En un año que no está siendo fácil para nadie, la nueva novela de Montero es una historia llena de cosas terribles, pero que desprende una enorme alegría y luminosidad: "Es que realmente creo que la luz está ahí. Me doy cuenta de que de más joven mis novelas eran más oscuras y más desesperadas, pero de mayor me salen más alegres. La alegría es esa fuerza de nuestras células, que se regocijan por estar vivas. Y mis últimas novelas celebran la fuerza de la vida."

Rosa Montero tiene la sensación de haber llegado a un momento de plenitud en la escritura: "he conseguido algo que llevaba toda la vida buscando: desde una aparente sencillez, casi rozar la sustancia de la vida. Tú escribes intentando pegarle un pellizco a la realidad. Eso que intuyes que es el sentido del mundo, que no logras verlo del todo. Y en esta novela me he acercado más que en ninguna otra"

La novela cuenta la historia de Pablo Hernando, que se baja del AVE y de una vida exitosa para instalarse en un pueblo de mala muerte, la de Raluca, una mujer con un pasado difícil que sin embargo se siente afortunada, y la de un puñado de personajes cuyas vidas e intenciones se cruzan y chocan. Es una novela de personajes y voces, pero también "es una novela de misterio, aunque no es un thriller tradicional, aunque haya policía, delincuentes y delitos. Es un misterio existencial." Montero, no obstante, disfruta especialmente con la arquitectura de la trama, y la construcción de intrigas que atrapan al lector.

La novela se abre con una frase de Lorenzo de Médici: "Quien quiera estar contento que lo esté, del mañana no hay certeza." Una buena recomendación para la vida.