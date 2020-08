"Nos aplazan sin fecha la operación de corazón de nuestro bebé de 7 meses por los rebrotes de Covid"

La de Quim es una de las muchas historias colaterales que nos está dejando esta pandemia por la suspensión y aplazamiento de operaciones, pruebas de diagnóstico o tratamiento de otras enfermedades, afectadas por la presión creciente de los rebrotes en el sistema sanitario.

Pasó durante el confinamiento y tras un breve paréntesis en el que los hospitales comenzaron a reabrir servicios y a intentar recuperar la rutina no urgente, está volviendo a ocurrir en algunas de las zonas más afectadas por el repunte de contagios este verano.

Quim nació el pasado 12 de enero con una cardiopatía que los médicos le detectaron en apenas 48 horas según nos ha contado esta tarde en La Ventana su padre, Carles Roca. A las dos semanas de venir al mundo, pasó su primer ingreso hospitalario por una insuficiencia respiratoria. Desde entonces, su vida son revisiones continuas, cinco tomas de medicación diaria que ayuda a mantenerle estable, y los desvelos continuos de sus padres para evitar que 'pille cualquier enfermedad común que en su caso podría tener graves consecuencias'.

Cuando la situación dio un respiro, tras la desescalada, a los padres de Quim les comunicaron que el niño sería sometido a una operación de corazón a principios de septiembre para corregir su cardiopatía. 'Pero a principios de agosto nos dijeron que de momento la intervención se aplazaba indefinidamente porque con los rebrotes de Covid el hospital tenía que empezar a remodelar áreas y derivar recursos para la pandemia. Nos dijeron que tenían que evaluar semana a semana los medios de que disponían y la evolución de los rebrotes. Que si bajaban los casos igual se podía programar pero que por ahora no sabían'.

Carles, que sólo tiene buenas palabras para los médicos del hospital público de Madrid capital donde atienden a su hijo: 'su trato ha sido impecable, profesional y cariñoso con Quim y con nosotros en todo momento', admite que la situación es difícil de encajar. 'Supone asumir dosis de incertidumbre complejas, genera inseguridad y preocupación. Sabemos que esto es una pandemia y que la operación de Quim no está catalogada como de urgencia, pero su patología es seria. Como padres no podemos evitar pensar qué habría pasado si en los últimos años no se hubieran hecho recortes en la sanidad pública o se hubieran privatizado servicios. Quizá ahora los recursos disponibles serían otros'.

Como también ha compartido en un hilo publicado en redes sociales, Carles ha mostrado su indignación con quienes aún hoy siguen manteniendo conductas insolidarias que están contribuyendo a los rebrotes. 'Tengo la convicción de que dentro de veinte años estaremos hablando de esto y contando a nuestros hijos lo que pasó y lo que hicimos cada uno de nosotros. Pienso que tenemos que decidir ahora de qué parte de la historia queremos estar: si en el lado de quienes fueron responsables y solidarios o de quienes ayudó a propagar el virus por negligencia y egoismo. Por eso, lo de los negacionistas me chirría especialmente. En muchos casos son personas con recursos que simplemente no se ponen la mascarilla o asumen situaciones de riesgo porque quieren, cuando hay muchas otras personas que están en situaciones de riesgo simplemente por los lugares o condiciones sociales en las que viven'.

Carles se ha mostrado 'abrumado y sorprendido' por las numerosas muestras de afecto que le han llegado a través de Twitter, muchas de ellas de personas y familias que están sufriendo casos parecidos. 'Me ha llegado a escribir la primera persona que se sometió en España a una intervención cardiaca similar a la que le tienen que hacer a Quim'. Ese cariño y ese apoyo les ayudan a sobrellevar esta espera pendientes del teléfono y la llamada que les confirme que por fin hay fecha y hora para operar a Quim.