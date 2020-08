'Tenet', espías y regresión temporal

El verano cinematográfico se cierra por todo lo alto, se ha estrenado por fin Tenet, la última película del director Christopher Nolan. Christopher Nolan será la estrella del programa, repasaremos la filmografía de este director que siempre busca asombrar al espectador. Hay más estrenos que llegan a los cines, por ejemplo un thriller de terror, Los nuevos mutantes. Y ahora que va a comenzar una nueva temporada y no sabemos dónde va a jugar Messi llega una película sobre fútbol, fútbol femenino, ¡Va por nosotras!. Y también hay cine en las plataformas, en Filmin se puede ver Maquis, un homenaje a las mujeres de la posguerra. En Netflix se estrena orígenes secretos, una película de crímenes y de superhéroes. Ha termiando el Festival de Málaga pero seguiremos por la Costa del Sol para recordar algunas películas que transcurren ahí.

Tenet (Christopher Nolan)

La palabra Tenet se encuentra en una vieja inscripción romana presente, por ejemplo, en las ruinas de Pompeya, una especie de jeroglífico llamado Cuadrado Sator compuesto por cinco términos Sator, Arepo, Tenet, Opera y Rotas. Por cierto, Sator es también el nombre del malo de la historia. Andrei Sator. Así se llama ese villano interpretado por Kenneth Branagh. Pero no nos adelantemos. El Cuadrado Sator es un multipalíndromo en cuyo centro, tanto vertical como horizontalmente, se puede leer esa palabra: Tenet.

Tenet, el título del film es, en definitiva, una especie de Mcguffin, un concepto que Christopher Nolan utiliza para despistar al espectador y que tiene, en el fondo, muy poco que ver con el desarrollo de la trama. Porque lo que es Tenet es, a fin de cuentas, una película de espías, al más puro estilo de las de James Bond por las que Chistopher Nolan siempre ha sentido una especial devoción. Un villano que tiene poderosa arma y un agente que trata de impedir que la use.

Pero claro, fiel a su estilo Christopher Nolan, envuelve toda esa trama convencional en un concepto mucho más complejo. La Inversión o regresión temporal. Un tema complicado de entender y mucho más de explicar. Ya sabemos que el paso del tiempo, la alteración temporal, la existencia de tiempos paralelos, están muy presentes en la filmografía de Christopher Nolan y Tenet no podía ser una excepción.

Esto da pie a todo tipo de escenas de acción, tiroteos, peleas y persecuciones de coches o de veleros en alta mar verdaderamente espectaculares. Christopher Nolan utiliza incluso un avión, un 747 en uno de los momentos del film.

En Tenet nos encontramos con viejos conocidos de Christopher Nolan como Michael Caine, aunque solo tiene una escena, Kenneth Branagh, al que vimos en Dunkerque o Martin Donovan, que salía en Insomnio. Pero hay también nuevos rostros. John David Washington, el hijo de Denzel Washington es el protagonista. Su personaje no tiene nombre, es simplemente, eso, el protagonista. También vemos a Elizabeth Debicki, que hará de la Princesa Diana en las nuevas temporadas de The Crown y a Robert Pattinson, en uno de los personajes claves del film.

Y naturalmente, como ocurre en casi todas las películas de Christopher Nolan, el espectador puede confundirse o no entender la cantidad de datos, términos y situaciones que plantea el director. Lo mejor es no intentar comprender absolutamente todo sino dejarse llevar por los personajes y la acción...Un agente que intenta salvar al mundo de los siniestros planes de un oligarca ruso. Contado así ¿a que todo parece más sencillo y simple? Pero así es Chistopher Nolan.

Los nuevos mutantes (Josh Boone)

El camino hasta las salas no ha sido nada fácil para Los Nuevos Mutantes. La absorción de Fox por parte de Disney y una pandemia mundial, entre otras cosas, han tenido a la película dando vueltas sin rumbo y atrasando su fecha de estreno desde que nació el proyecto en 2017. Pero por fin ha llegado su momento.

Cogiendo como base los cómics de Marvel, sobre todo la etapa escrita por Chris Claremont y dibujada por Bill Sienkiewicz (que aquí hace los dibujos de los créditos), es una adaptación de la saga del Oso Demoníaco, una de las historias más recordadas y queridas por los lectores, que sirve para presentar a una nueva generación de jóvenes mutantes rescatados de sus propios poderes en el momento en el que eclosionan, en la pubertad. Como spin-off para adolescentes, la serie de Los Nuevos Mutantes siempre añadió un tono espeluznante al universo de los X-Men. Eran más oscuros, atmosféricos y surrealistas que los típicos cómics. Pero ahora Josh Boone, quien dirige la película, da un giro de terror a la historia.

Querían para la historia un tono entre Stephen King y John Hughes, donde los mutantes son muy jóvenes y aún están descubriendo sus poderes. Para estos chicos sus poderes no son un don, más bien una maldición. Y además de lidiar con ellos también lo tienen que hacer con su pasado, están constantemente luchando con él. Los Nuevos Mutantes es una historia de terror que pone de manifiesto los sufrimientos que conlleva ser un adolescente que busca su lugar en el mundo. Querían hacer una película de X-Men sobre inadaptados y marginados, sobre chicos que sufren problemas emocionales y psicológicos graves, y aquí la tenemos.

Con el miedo como pilar fundamental de la cinta estos jóvenes recluidos en contra de su voluntad en un hospital aislado tendrán que enfrentarse a los fenómenos extraños que allí ocurren y a sus peores temores hechos realidad.

Es una película de superhéroes con alma de película de terror que, por desgracia, se queda a medias entre ambas cosas y no acaba de contentar a nadie. Los Nuevos Mutantes es, en potencia, una buena película que, aunque no haya conseguido su objetivo del todo, demuestra que otro cine de superhéroes es posible. Nos queda una cinta entretenida con muchos interrogantes sin respuesta, un final demasiado abrupto, una diversidad hasta ahora ausente y que tiene algo de los cómics de Marvel, algo de Stephen King y algo de lo que fascinaba de estos personajes a los jóvenes.

¡Va por nosotras! (Mohamed Hamidi)

El SPAC es un equipo de fútbol de aficionados, de última división, que cumple 90 años. Solo faltan cuatro partidos para acabar la temporada y solo necesita un punto para mantener al equipo en activo, pero tras un altercado con el árbitro y con el equipo rival todos los jugadores son sancionados y suspendidos hasta final de temporada. A falta de hombres y por sugerencia de su hija, Marco, el entrenador, decide crear un nuevo equipo formado exclusivamente por mujeres para defender los colores de la ciudad. Esta situación cambia por completo la vida de las familias y altera los códigos establecidos en esta pequeña comunidad que vive por y para el fútbol.

En ¡Va por nosotras! Mohamed Hamidi aborda el tema del fútbol desde una perspectiva distinta y con la intención de entablar un debate. Con un guion más profundo de lo que parecía que iba a ser, sutil y sin discursos moralizadores, deja al espectador interpretar y sacar sus conclusiones al ver la contraposición de realidades. ¡Va por nosotras! No habla únicamente de las trabas para entrar en un mundo gobernado por hombres y muestra el machismo intrínseco en el fútbol, también trata temas vitales como la paternidad o la fragilidad masculina frente a un feminismo natural y orgánico. A través de una comedia bien llevada la película reflexiona sobre la necesidad de remover los cimientos de una sociedad anclada en el heteropatriarcado.

Se muestra el rechazo y claro machismo del club sin dar ningún rodeo, directamente, sacando a la luz el lado más primitivo de los hombres, que quedan en evidencia cuando deben ocuparse del cuidado de sus hijos y de las labores domésticas. No se les retrata como a los malos de la historia, pero sí evidencia el largo camino que queda por recorrer, tanto en el fútbol como en la realidad de las familias de clase trabajadora.

Nos la vendieron como una comedia de fútbol, pero es mucho más que eso. ¡Va por nosotras! Es una historia con una mirada feminista a una realidad muy concreta que consigue, a pesar de que se eche de menos ahondar en las problemáticas femeninas, un resultado sorprendentemente agradable con dinamismo y un excelente reparto coral.

Mi niña (Lisa Azuelos)

Lisa Azuelos escribe y dirige Mi niña, una comedia dramática protagonizada por Heloise, una madre divorciada con tres hijos que se enfrenta a un cambio vital: su hija menor está a punto de realizar las pruebas de la universidad y Heloise se tendrá que enfrentar al casi inminente nido vacío. Una premisa que ya hemos visto anteriormente en el cine de Azuelos: ya en el 2008, la realizadora francesa nos acercó a la relación de una madre divorciada con su hija adolescente en Bienvenido al Mundo de LOL, película que tuvo su remake estadounidense, también dirigido por Lisa Azuelos, y protagonizada por Miley Cyrus.

Con una relación extremadamente estrecha, casi irreal, con sus hijos, La vida de Heloise está a punto de cambiar para siempre al enfrentarse por primera vez a la libertad tras años de volcarse y apoyarse en la cría y cuidado de sus tres retoños. A ratos lacrimógena, tiene una visión romántica sobre la pérdida de los hijos, aunque plasma con acierto esa lucha entre la libertad anhelada por la hija y la reticencia de la madre, instalada en la nostalgia y los recuerdos. Lo mejor, la construcción del personaje de esta madre que representa una nueva maternidad y que brinda los momentos más cómicos del film, salpicado en todo momento por flashbacks de la infancia de sus hijos.

Producida por Pathé Films y Love is in the air, Mi niña es un "dramedia" protagonizado por Arnaud Valois y Patrick Chesnais que peca en varios momentos de sentimentalismo y cuya duración se hace excesiva para una historia sobre la superación y la familia moderna a la que le falta humor y sobra ternura.

Solo las bestias (Dominik Moll)

También desde Francia viene Solo las bestias, un interesante thriller dirigido por Dominik Moll, realizador autor de El Monje, Lemming, Harry, un amigo que os quiere o News from Planet Mars y que está basada en la novela de Colin Niel. Este drama rural gira en torno a la desaparición de una mujer tras una tormenta de nieve y de cinco personajes cuyas historias y secretos están entrelazados de una manera azarosa y sutil. Precisamente eso, el azar, tiene mucho protagonismo en esta interesante historia cuyo aparente caos nos va dando pinceladas de causalidad a lo largo del metraje con una construcción temporal y narrativa que funciona a la perfección. De los bosques de Francia al continente Africano, Dominik Moll nos va llevando por la historia sin perder intensidad ni intriga a través de unos personajes perfectamente definidos, cuyas luchas y dramas nos hacen empatizar desde el primer momento con todos y cada uno de ellos.

El miedo, la soledad, la miseria, el desamor y la violencia salpican esta cinta protagonizada por Denis Menochet, Laure Calamy y Damien Bonnard que se alzó con el premio del público en el Festival Internacional de Tokyo. Aunque decae en el último tercio, la intriga se mantiene en los saltos temporales y de personajes hasta un giro final que da forma a un rompecabezas rodado con gusto e interpretado con notoriedad. Con buena fotografía , esta hábil narración gustará a los amantes del thriller sin prisas, meciéndonos hasta el final de una historia que nos mantendrá en tensión hasta el final.

Orígenes secretos (David Galán Galindo)

Una historia de súper héroes en España y que no fuera una parodia o una comedia. Eso fue lo que el guionista David Galán Galindo se propuso hacer, y así nació Orígenes secretos. Una novela con súper héroes, aficionados a los cómics, policías y crímenes. Netflix se hizo con los derechos cinematográficos de la novela y David Galán Galindo, guionista de series y programas de televisión ha podido realizar finalmente su primer largometraje. Una película que bebe de otros muchas referentes.

Cuatro personajes investigan unos extraños crímenes. Antonio Resines es un policía que acaba de jubilarse. Su hijo es Brais Efe. Todo un experto en el mundo de los comics y de los Súper héroes. Y Verónica Echegui y Javier Rey son dos inspectores de policía. Cuatro personajes muy diferentes y con distintas motivaciones que se unen para resolver esos extraños crímenes. Un film en el que también vemos a Ernesto Alterio como forense y a Carlos Areces y Leonardo Sbariagla.

Orígenes secretos, según el director David Galán Galindo, es una película que como ocurre con los tebeos de super héroes, mezcla distintos géneros. Y que además de ser un thriller anima a no prejuzgar a los demás y a no calificar como frikis a todos los aficionados a cómics y tebeos.

Una historia que se puede ver ya en Netflix al alcance de los que aman y los que odian a los súper héroes.

Maquis (Rubén Burén)

Maquis nos traslada a la España de 1949, época en el que la lucha guerrillera aún se daba en algunos montes del país. Pero esta no es una película de tiros y persecuciones, ya que la acción transcurre en un pueblo cercano a una sierra en el que solo quedan mujeres. Y por eso, la película está protagonizada por mujeres, es más, tan solo mujeres aparecen frente a la lente a lo largo de todo el metraje. Esta es la historia de las penurias y la represión a la que fueron sometidas. Todas ellas.

Una historia protagonizada por tres mujeres que viven bajo el mismo techo y que, aunque precisamente por ello a veces caigan en el cliché, son la representación del sufrimiento de esos días: una señora conservadora y católica que apoya el golpe y que llora todas las noches la muerte de su hijo anarquista; su nuera, viuda y aún combatiente que ayuda a los maquis desde el pueblo y la hija, a la que la postguerra no le ha robado, de momento, ni la juventud ni la inocencia. Tres personajes para tres Españas.

La película está escrita y dirigida por Rubén Burén, biznieto de Melchor Rodríguez, el último alcalde republicano de Madrid apodado el 'Ángel Rojo', ya que salvó de a muerte a 11.000 presos del bando nacional. Burén, dramaturgo que debuta en la gran pantalla, ha sacado el proyecto adelante sin ayuda de ninguna gran productora junto a las actrices y a su equipo de confianza. Además de la ayuda de los municipios en los que se ha grabado la historia: Luzón en Guadalajara y Madrilejos en Toledo.

Memoria y homenaje a todas las mujeres de la postguerra, en especial a aquellas que actuaban de 'enlace', es decir, aquellas colaboradoras con los guerrilleros que se jugaban el tipo día a día para ayudar y mandar señales al monte llevando una doble vida y sin cuya participación jamás habría sido posible hacer ni mantener esa lucha. Rodada íntegramente por intérpretes femeninas, es una cinta independiente que no busca el taquillazo, sino contar la historia del sufrimiento de la otra cara de la moneda de la lucha de la postguerra, la que sufrió la retaguardia, las mujeres de lo llano.

Protagonizada por Paloma Suárez, Fátima Plazas y Zaida Alonso, Maquis se estrena en la plataforma Filmin para ofrecer una historia sincera y tratada con gusto. Sin caer en la equidistancia, Burén consigue poner a las mujeres por encima de los bandos para destacar el sufrimiento que vivieron como colectivo vulnerable que eran. Contada sin prisas, Maquis es una ventana para adentrarnos en la historia de la lucha armada postguerra desde un prisma diferente y desde una perspectiva aún poco conocida.