"Hay que tomar más medidas de las que se están tomando ahora, pero sin llegar a otro confinamiento"

Adolfo García-Sastre, catedrático de medicina y microbiología y jefe de patógenos emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, ha estado este viernes en 'Hora 25' con Aimar Bretos para analizar la situación actual del coronavirus en España y en el mundo y las causas del nuevo auge en los casos diarios.

España se encuentra actualmente en una situación de aumento de casos. De hecho, de ayer a hoy la cifra total de personas contagiadas por COVID-19 en España ha aumentado en 9.779 casos, un dato que coloca la cifra total de contagios en 439.286.

García-Sastre ha analizado este viernes si las medidas adoptadas por el Gobierno central y las comunidades autónomas para hacer frente al COVID-19 han sido suficientes y ha recomendado aprobar más restricciones, pero "sin llegar a un nuevo confinamiento".

El problema es que las razones son múltiples y no sabemos cuáles la que está contribuyendo más al aumento de casos. Hacer más rastreo y más aislamiento de los casos que se detectan. Suben los casos porque hay más contagios y hay más contagios porque hay el suficiente número de personas que contagian a otras personas. No hay el distanciamiento social adecuado, pero sin él se puede lograr el distanciamiento social mediante el aislamiento de los contagiados. Hay que tomar más medidas de las que se están tomando ahora sin llegar a otro confinamiento. Es pronto para un segundo confinamiento, pero hay que hacer las cosas mejor.

Espero que no llegue un segundo confinamiento. Los casos una vez que empiezan a dispararse pueden llegar a hacer que haya que imponer un nuevo confinamiento si se empiezan a bloquear los hospitales. Espero que no lleguemos a esto, pero hay que hacer más esfuerzo para evitar los contagios.

España está lejos de la situación de marzo, pero los casos si siguen así van a seguir subiendo al mismo ritmo y va a llegar un momento en que se van a disparar y van a dar lugar a casos severos. Se necesita el mismo ritmo al menos dos meses para llegar a una situación como la que hemos tenido antes.

Hay que encontrar a las personas contagiadas y disminuir los posibles contagios por cómo nos comportamos o por reuniones de más de 10 personas en sitios cerrados. Es recomendable tener el círculo de contactos cuanto más pequeño mejor.

No está claro hasta qué punto poner una serie de medidas va a contribuir a que no siga aumentando el número de casos. las medidas de ahora no son suficientes y hay que hacer más diagnósticos y rastreos para poder ver si se vuelve a parar la subida de contagios.

Sabemos ahora que la desescalada fue muy rápida, pero no lo sabíamos exactamente en el momento en el que se hizo. Todavía se puede parar pero hay que tomar medidas mejores que las que se están tomando ahora.

Están subiendo los casos en los países cercanos a España. Hay un factor aleatorio respecto a cómo funcionan los contagios. No en todos los sitios sube del mismo modo debido a este factor aleatorio. Es difícil decir si la razón por la que hay más contagios en España es porque hay más contactos, hay menos medidas de rastreo o es simplemente por una cosa aleatoria y porque en un país tiene que empezar antes y los siguientes le van a seguir si tienen las mismas medidas. No lo sabremos hasta dentro de unos meses.

Sí se han visto ataúdes. No se han visto lo suficiente, pero durante el momento en que estaban peor las cosas en España se hablaba mucho de las cosas que estaban peor en los hospitales. No es tanto el número de contagios y muertes, sino el tipo de colapso que pueden causar si los números son lo suficientemente grandes para no tener una vida normal en los hospitales. Eso es lo que tenemos que evitar.

El regreso al cole puede ser problemático, pero si se hace bien es más fácil diagnosticar en sitios como colegios y universidades y es más fácil el rastreo, porque el tipo de contactos de los niños es mucho más rutinario que personas jóvenes que sale por las noches o gente que viaja. El rastreo debería ser más fácil. Puede ser un problema, pero es más fácil adoptar medidas de rastreo y diagnóstico en colegios.

Si los colegios tuvieran la capacidad necesaria de rastreo y diagnóstico, sí abriría los colegios.

Es muy parecido a lo que ocurre en EEUU, donde hay un enfrentamiento entre el gobierno central y los estados. Hay estados que han empezado y han cerrado. La situación de EEUU y la de España no es tan distinta.

Muchos estados han visto que han empezado a aumentar los casos, han tenido que tomar más medidas de nuevo para lograr frenarlos. En Nueva York parece que las cosas están bien, pero tengo mis preocupaciones, porque sé que la gente que va a hacerse diagnostico le tardan entre 7 y 10 días en decirles si están infectados o no. Con un diagnóstico de infección que tarda tanto se hace imposible el rastreo. Si no se soluciona el tiempo vamos a volver a tener problemas en Nueva York.

Es importante saber qué es lo que no ha funcionado y otra cosa es quién tiene que aceptar responsabilidades porque es muy difícil saber qué decisiones son las mejores. Es importante saber con dato qué decisiones se han tomado para saber con seguridad cómo podemos afrontar cosas así, porque la vacuna va tardar tiempo en llegar, va a solucionar problemas, pero no los va a solucionar del todo.

Todo el mundo puede hacer el esfuerzo de limitar el número de contactos a los esenciales y no pasa nada si no salimos todos los fines de semana a una discoteca con 300 personas. Teniendo en cuenta lo que el virus puede hacer, hay cosas que se pueden hacer a nivel personal para que no ocurra.